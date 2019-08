Giordana Angi in vacanza con la sorella Elisa/ “La ricompenso del vuoto, andrà bene!”

Giordana Angi dopo le numerose soddisfazioni e il secondo posto ad Amici 2019, è andata in vacanza con la sorella minore Elisa: “Portare in vacanza mia sorella era uno dei miei sogni e non troverei eguale soddisfazione in nessun’altra cosa. – ha scritto su Instagram – È un po’ come ricompensarla di tanti piccoli vuoti, è un po’ come farle capire che su di me può contare, è un po’ come dirle “non ti preoccupare”, andrà tutto bene. Abbiamo condiviso tanto e sono proprio quei momenti che ci accomuneranno per sempre. Sognate, non smettete mai. Far stare bene chi amiamo è impagabile”, ha aggiunto la cantante, per poi concludere con una “news”: “Vi riscrivo questo pomeriggio che ho una notizia da darvi… Buon ferragosto a tutti”. Proprio qualche giorno addietro, la Angi aveva raccontato agli estimatori di essere in vacanza, postando un primo piano soddisfatto: “Faccia da chi capisce di essere in vacanza. – ha scritto – Sono stati mesi intensi, vi ho conosciuto ad uno ad uno, ho girato l’Italia, sono riuscita a scrivere questo secondo disco e sono fiera del lavoro svolto”.

Giordana Angi in vacanza con la sorellina minore

Giordana Angi quindi, ha concluso anche la stesura del secondo lavoro discografico. E, proprio come dice Caparezza: “Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista”. A tal proposito, la seconda classificata di Amici ha fatto i suoi ringraziamenti: “Mi sento grata e dico “grazie” alla vita per tutto ciò che mi sta dando. Mi prendo qualche giorno di stacco per stare un po’ con me, fare le cose semplici e ricaricarmi. Ci rivediamo a fine agosto, ho tante di quelle sorprese che non ne potrete più di me”. “Sei una persona stupenda. Preziosa. La persona più bella che potessi mai conoscere!”, le scrivono gli estimatori tra i commenti nella fotografia al fianco della sorellina sopra una motocicletta bella “robusta”. E ancora: “Siete bellissime e pazze! Goditi la vacanza te la meriti!”. A questo punto i fan, non vedono l’ora di scoprire quale potrebbe essere la sorpresa e se riguarderà l’atteso secondo album di inediti.





