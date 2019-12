Giordano Concetti, Scuderia Scotti/ Il “nuovo” Freddy Mercury a Tu si que vales 2019

Giordano Concetti, il ritorno del “Freddy Mercury” della Scuderia Scotti

Il concorrente Giordano Concetti si è aggiudicato la terza posizione di finalista nell’ultima puntata di Tu si que vales per la scuderia Scotti. Arriva subito sul palco Giordano, meglio conosciuto come l’impersonatore del cantante dei Queen, Freddy Mercury. Il secondo concorrente della manche è Franco Domenico Federico, l’impersonatore del cugino di campagna. Giordano Concetti prende la parola quando Gerry gli chiede di dire qualcosa sulla sua esperienza. Afferma che vuole ringraziare soprattutto Maria, a quel punto Gerry gli toglie subito il microfono dicendo che avrebbe dovuto più che altro ringraziare lui. L’esibizione di Franco Domenico Federico lascia a desiderare e Maria ha detto che secondo lei è andata ancora peggio della prima volta. Arriva il turno di Giordano Concetti che si lancia nell’esibizione tra gli applausi nonché gli sguardi attoniti dei concorrenti.

Sabrina Ferilli si diverte un sacco durante la sua esibizione e si alza in piedi agitando le braccia scatenata. Gerry Scotti dice che ha avuto quasi quasi la pelle d’oca. La canzone scelta da Giordano era I want it all. Sicuramente ha riscosso molto più successo rispetto a quella del suo collega. Arriva il momento del voto con il sottofondo di We are the Champions dei The Queen. Tra la suspense generale del pubblico la Ferilli annuncia che il vincitore è Giordano Concetti con il 94% dei voti favorevoli. Alla fine quindi l’impersonatore del cugino di campagna perde ed è Giordano Concetti a conquistarsi un posto nella finalissima di Tu Si Que Vales con sua grande gioia e soddisfazione. Tra le risate generali Giordano ringrazia il gruppo che l’ha ispirato. Il premio di consolazione dato all’altro concorrente è il deodorante per i piedi di Rudy Zerbi.

Giordano Concetti, Scuderia Scotti: un travestimento grossolano

Il concorrente Giordano Concetti è sicuramente un personaggio vero e proprio in questa edizione di Tu si que vales 2019, tra i protagonisti della Scuderia Scotti. Il suo travestimento grossolano da Freddy Mercury con tanto di baffi finti e la corona da regina in testa ha conquistato il pubblico a casa ma anche la giuria tecnica e quella popolare. Il pregio principale di Giordano Concetti è la grande passione per quello che canta e per i Queen. La sua voce è abbastanza buona e lo stesso si può dire della sua conoscenza delle parole della canzone e dell’interpretazione. Giordano ha la giusta carica e, alla fine, nonostante apparisse particolare nel vestiario anche gli stessi giudici sono stati completamente conquistati grazie alla sua energia. La performance è stata apprezzata soprattutto da Sabrina Ferilli e anche da Maria De Filippi. Il difetto di Giordano Concetti è la scelta di un travestimento particolare e un po’ ridicola per il costume. Alla fine però non si può fare a meno di apprezzare il coraggio e l’energia del concorrente. Clicca qui per il video della sua esibizione



