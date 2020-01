Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello fidanzati?/ Dopo Uomini e Donne…

Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello stanno insieme? L’ex corteggiatore e scelta di Nilufar Addati e l’ex corteggiatrice e scelta di Mattia Marciano, secondo quanto riporta Very inutil People, si starebbero frequentando dallo scorso dicembre. Dopo il gossip di alcune settimane fa, i rumors tornano a farsi insistenti. I due, tuttavia, starebbero mantenendo segreta la frequentazione perchè ci sarebbero alcuni problemi ancora da risolvere. Giordano, in particolare, sarebbe geloso delle attenzioni e delle avances che la bella Vittoria riceverebbe sui social: la cosa sarà motivo di scontro? Per il momento, non si hanno altre informazioni al riguardo. I due, infatti, non commentano e non smentiscono e sui rispettivi profili social non ci sono movimenti che facciano pensare ad una storia d’amore, già collaudata, tra i due. Tra Vittoria e Giordano, dunque, c’è solo un flirt o qualcosa di più?

GIORDANO MAZZOCCHI E VITTORIA DEGANELLO, NATO L’AMORE?

Belli e giovani, Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello, come coppia, piacciono già ai fans di Uomini e Donne anche se non mancano chi avrebbe sperato di rivedere Giordano insieme a Nilufar Addati. Nonostante la storia con quest’ultima sia finita da tempo, infatti, c’è ancora chi spera in un ritorno di fiamma tra i due. Dopo il ritorno di Belen e Stefano De Martino, infatti, sono tante le persone convinte che anche altre ex coppie possano trovare un modo per tornare insieme. Tuttavia, tra Giordano e Nilufar, sembra che l’amore sia ormai passato anche se tra i due resta l’affetto e il rispetto. I due, infatti, si sono lasciati in assoluta tranquillità senza lanciarsi frecciatine come spesso capita. Il futuro di Mazzocchi, però, appare lontano da Nilufar: il suo cuore, dunque, sarà già occupato dalla bellissima Vittoria Deganello? Se così fosse, i fans sperano di vedere i due presto insieme in modo ufficiale.

