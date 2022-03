Giorgia Basciano, “Sophie Codegoni ha cambiato Alessandro”/ “Speravo nella vittoria…”

Giorgia Nicole commenta il rapporto tra il fratello Alessandro e Sophie Codegoni

Alessandro Basciano avrebbe messo la testa a posto. Ne è convinta la sorella Giorgia Nicole che ha concesso un’intervista a MondoTv24. La sorella dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe rimasta sorpresa del cambiamento del fratello. Ad innescare questo cambiamento la relazione con Sophie Codegoni. Nonostante gli altri e i bassi, i due si stanno frequentando fuori la casa e nei giorni scorsi sono avvenute le presentazioni in famiglia. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno sul serio tanto che hanno deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio. Gorgia Nicole Basciano ha rivelato: “Sono contenta perché anche lei ha cambiato molto mio fratello con la sua pazienza, perché ne ha tanta”.

Giorgia ha parlato della storia d’amore tra il fratello Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Giorgia è rimasta colpita dalla personalità di Sophie e pensa che sia la donna più adatta per suo fratello: “Sono innamorati e sono molto contenta. Li vedo molto uniti, si divertono, stanno bene insieme, non è come dentro la casa come li abbiamo visti, non li vedo mai perchè sono sempre in giro a Milano”. Giorgia reputa Sophie una donna con la testa sulle spalle: “Mi piace molto come ragazza. E’ molto matura per l’età che ha”.

Giorgia Basciano si è ricreduta su Soleil Sorge: “All’inizio…”

Giorgia Basciano faceva il tifo per Sophie Codegoni. La sorella di Alessandro Basciano ha infatti svelato che avrebbe voluto vincesse Sophie questa edizione del Grande Fratello Vip: “Io sinceramente speravo nella vincita non di lei, di Sophie, che però è uscita, poi ho detto Davide, e invece no, c’è arrivato per poco. La più convinta tra tutti è stata Lulù che quando le hanno detto devi uscire è rimasta pietrificata, pensava di vincere lei”. Sophie Codegoni ha legato molto all’interno della casa con Soleil Sorge. All’inizio, le due continuavano a mandarsi delle frecciatine e sembrava che non corresse buon sangue. Poi però qualcosa è cambiato. Sophie è stata accanto a Soleil nei momenti di difficoltà. Anche Giorgia Basciano ha rivelato di essersi ricreduta sul conto di Soleil Sorge: “Mi è piaciuta molto, quando è entrata nella casa faceva un personaggio che non mi piaceva, ma era una provocazione, invece dopo mi sono ricreduta, è diventata la fatina della casa. E’ sempre stata molto diretta in quello che diceva quindi mai doppiogiochista. E’ molto in gamba come ragazza”.

Giorgia Nicole Basciano aveva difeso anche il fratello quando era stato punito con un provvedimento disciplinare a causa dei suoi comportamenti eccessivi e sopra le righe. La sorella si era scagliata infatti contro la produzione gridando “Vergognatevi”. E’ normale che una sorella sia di parte anche se in quel caso era come sparare sulla croce rossa. Alessandro era ingiustificabile.











