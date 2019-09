Giorgia Caldarulo a Pomeriggio 5/ Replicherà alle accuse di Erica Piamonte?

A Pomeriggio 5 si torna a parlare della relazione nata tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo “ai danni” di Erica Piamonte. Se ieri Barbara d’Urso ha ospitato proprio quest’ultima, oggi darà spazio proprio a Giorgia Caldarulo, la nuova fiamma della Mega. In diretta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne darà finalmente la sua versione dei fatti, spiegando nei dettagli come stanno davvero le cose con Taylor. Potrebbe però anche replicare alle dichiarazioni di Erica Piamonte, che ha accusato la Caldarulo di essere “moscia” tanto da non capire come mai Taylor si sia avvicinata a lei. È la prima volta, inoltre, per Giorgia in un programma di Barbara d’Urso: abbiamo infatti visto Giorgia solo nello studio di Uomini e Donne.

Giorgia Caldarulo e Taylor Mega: tutto finto?

Giorgia Caldarulo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 e proprio nel salotto di Barbara d’Urso potrebbe anche replicare ai tantissimi sospetti in merito alla sua relazione con Taylor Mega. Molti ritengono sia tutto falso e si tratti solo di una trovata pubblicitaria. Il paparazzo Alan Fiordelmondo, proprio a Pomeriggio 5, ha dichiarato: “Tutta finzione! Questa Giorgia è una persona che si è prestata alla fiction di Taylor Mega. Vi faccio vedere il messaggio che mi è arrivato prima di entrare in onda, dove mi è stato detto che è tutto show per ospitate, followers e altro. Mi è stato detto da una persona vicinissima a Taylor Mega. E’ tutto show, è tutto show”. Come replicherà la Caldarulo a sospetti e accuse? Riuscirà a chiarire tutto?

