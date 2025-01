Ormai da un po’ è finita la storia d’amore tra Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini. Nonostante i due rappresentassero una delle coppie più famose degli ultimi dieci anni, l’annuncio della rottura è arrivato più in anticipo rispetto a quanto si pensasse. Secondo gli ultimi rumor, la giornalista avrebbe voltato pagina con un altro uomo, e lo hanno dimostrato alcune foto scattate dai paparazzi. Chi è il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti? Ecco di chi si tratta.

Correva il mese di aprile 2023 quando il magazine Chi aveva annunciato la fine della storia d’amore tra lei e Cesare Cremonini. Nessuno voleva credere alle parole della rottura, eppure un anno dopo la celebre giornalista del Tg1 ha confessato essere tutto vero. La relazione tra lei e il cantante è giunta al capolinea, ma non è mai stato svelato pubblicamente il motivo di questo cambio di rotta. Per ora pare non c’entri la carriera e nemmeno possibili tradimenti. Del resto si sa, la coppia è molto riservata in questi casi e ha preferito non esporsi raccontando i perchè della fine del rapporto.

Giorgia Cardinaletti fidanzata con Giuseppe Ferrante? Le foto che accendono il dubbio

Sempre Chi, qualche tempo fa aveva lanciato sul piatto del gossip un nuovo rumor, la presunta nuova fiamma di Giorgia Cardinaletti. Per ora è ancora tutto da confermare, ma la giornalista marchigiana è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo che molti hanno pensato fosse il nuovo fidanzato. Si tratterebbe di Giuseppe Ferrante, un giornalista e videomaker di La7 nato nel 1980. L’uomo lavora per il programma di David Parenzo, l’Aria che tira, dopo l’uscita di scena di Myrta Merlino.

A quanto si sa, Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Ferrante sono amici da una vita, anche perchè condividono lo stesso lavoro. Eppure dagli scatti di Chi sembrava esserci una certa confidenza e complicità. Nessun magazine ha mai parlato di bacio, ma potrebbe trattarsi di una coppia privata che non vuole esporsi troppo dalle telecamere. Fino ad ora, ribadiamo che nè Giorgia Cardinaletti nè Giuseppe Ferrante hanno mai raccontato di essere fidanzati e non hanno confermato o smentito le indiscrezioni. Per quanto riguarda Cesare Cremonini, invece pare essere di nuovo single dopo una breve frequentazione, ma il gossip sulle sue relazioni sentimentali resta ancora fumoso.