Giorgia nuova concorrente di Amici 2024: prende il posto di Teodora

Novità in arrivo nel corso della puntata odierna di Amici 2024, Giorgia infatti diventerà ufficialmente una nuova ballerina nel talent condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Teodora infatti è stata messa in sfida dal professor Emanuel Lo, che l’ha opposta a una ballerina di hip-hop, la giovane Giorgia, che è riuscita ad avere la meglio su Teodora, allieva dell’insegnante Deborah Lettieri, che ha dunque masticato il boccone amaro dell’eliminazione.

Sappiamo dunque che Giorgia diventerà a tutti gli effetti una nuova concorrente di Amici 2024, entrando nella squadra di Emanuel Lo. Ma chi è la giovane ballerina pronta ad appassionare nel ballo durante le puntate del talent di Mediaset? Non sono molte per adesso le informazioni sulla ragazza, se non che è esperta nella danza hip hop e sicuramente potrà regalare grosse soddisfazioni ai telespettatori del programma di Canale Cinque.

Teodora sostituita da Giorgia: le tensioni con prof Celentano decisive?

Non è stato facile per Teodora tenersi il posto ad Amici 2024 fino ad oggi, così la concorrente ha perso la sfida con la nuova arrivata ballerina Giorgia, pronta a vivere l’esperienza nel talent di Canale Cinque. A giocare a sfavore della concorrente ormai a un passo dall’eliminazione sono state anche le tensioni con la prof Alessandra Celentano, che non ha mai gradito del tutto le performance dell’allieva, al punto da farla arrivare all’addio anzitempo alla trasmissione di Mediaset.

Niente da fare dunque per Teodora, che sarà sostituita da Giorgia: riuscirà la concorrente ad attirare le simpatie della Celentano? Intanto Emanuel Lo sembra ben disposto a farla crescere sotto la sua ala nel corso del cammino ad Amici 2024. L’addio di Teodora sicuramente lascerà delle ferite in Deborah Lettieri, che stando alle anticipazioni raccolte prima della puntata scoppierà a piangere, una volta ritrovata a dire addio alla sua allieva.

