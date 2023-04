Giorgia compie gli anni: “Sempre a magnà..” / La reazione agli auguri di Emanuel Lo

Giorgia celebra il compleanno e arrivano gli auguri di Emanuel Lo

Giorgia compie 52 anni e particolarmente virali, tra gli innumerevoli messaggi di auguri ricevuti, sono le parole che rilascia online per lei, Emanuel Lo. Quest’ultimo, esperto di ballo nonché talento poliedrico e insegnante di danza al talent show in corso, Amici 22 di Maria De Filippi, fa ora incetta di interazioni social, dal momento che sul profilo Instagram condivide una foto “Amarcord” contenente un messaggio di auguri di buon compleanno per l’amata dolce metà, di otto anni più grande. Uno scatto che, come spiega Emanuel Lo nella annessa caption, immortala i due compagni di vita e carriere artistiche agli esordi della loro storia d’amore.

“Questa è una foto del 2004, un pó l’inizio della nostra storia- e io sempre a magnà”, si legge nella descrizione dello scatto virale del momento, che Emanuel Lo condivide online sul re dei social e che manda in tilt il popolo del web, tra le reaction più disparate. Tra i molteplici commenti rilasciati dagli utenti comuni e vip, a margine del post– oltre ai messaggi di auguri di buon compleanno destinati alla cantante di E poi, che supera quota cinquanta primavere- non mancano messaggi dei detrattori. I critici, in particolare, tacciano il nuovo post di Emanuel Lo di mancati romanticismo e passionalità verso Giorgia.

E sulla scia delle critiche, non manca poi il commento a caldo della festeggiata, Giorgia, che con tono sibillino e un eloquente emoticon a forma di cuore, così, replica agli auguri dell’amato coreografo da cui ha avuto il figlio Samuel: “Sempre a magnà”.

Nel frattempo, si fa sempre infuocato il triangolo mediatico, che -al centro del gossip made in Italy- vede protagonisti Giorgia, il compagno più giovane, Emanuel Lo, e la collega insegnante di ballo con cui lui capeggia la squadra dei talenti competitor ad Amici 22, CuccaLo, Lorella Cuccarini. Le prove di ballo, in occasione del consuetudinario “guanto prof” previsto nella puntata del sabato sera del talent tv, Amici 22, vedono Emanuel Lo e Lorella Cuccarini palesare in modo sempre più marcato una spiccata complicità tra i due colleghi. Il che dà vita all’acceso chiacchiericcio social delle malelingue, che vedrebbero il coreografo reo di un tradimento personale e artistico verso Giorgia.

Tuttavia, in quello che si direbbe l’ennesimo tentativo della showgirl di mettere a tacere le malelingue, dal suo canto anche Lorella Cuccarini destina un messaggio alla festeggiata e con tanto di cuori rossi, sotto lo scatto “amarcord” di Emanuel Lo: “Buon compleanno, Giorgia!”.











