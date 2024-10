X Factor 2024, Bootcamp, le anticipazioni della puntata di stasera 3 ottobre: solo 4 sedie per i cantanti

Oggi giovedì 3 ottobre andrà in onda una nuova puntata di X Factor 2024, in cui finalmente vedremo i tanto attesi Bootcamp insieme ai giudici Jake La furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Questo primo appuntamento con le selezioni finali sarà volto dunque a creare le squadre definitive che si presenterà poi all’Home Visit. I quattro giudici stanno per costruire il loro team e il pubblico è impaziente di capire chi sceglieranno per affrontare questo percorso pieno di sfide, sofferenza e soddisfazioni.

Grande novità di quest’anno, il numero di sedie disponibili ai Bootcamp di X Factor 2024. A differenza delle scorse edizioni saranno solo quattro, una quantità bassissima rispetto al solito, dato che non sono mai state così poche! I Bootcamp sono notoriamente conosciuti per essere una delle fasi più adrenaliniche di X-Factor 2024, dato che fino all’ultimo non è mai detta l’ultima parola e i giudici potrebbero cambiare idea da un momento all’altro. Dettaglio importante: durante la puntata i giudici potranno anche scambiarsi alcuni artisti tramite il famoso X-Pass, che gli permetterà di scegliere i cantanti in base ai progetti che hanno pensato per loro.

Anticipazioni X Factor 2024, tutto sulla puntata: Jake La Furia e Achille Lauro scelgono i 4 cantanti

Cosa succederà stasera 3 ottobre 2024 a X-Factor? Le anticipazioni parlano chiaro: sarà una puntata incredibile che lascerà tutti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Protagonisti della serata saranno i Bootcamp, una fase adrenalinica del processo di selezione per capire chi saranno i cantanti ufficiali che entreranno nel talent musicale. La puntata comincerà con un confronto tra i giudici, i quali scopriranno quali cantanti gli sono stati affidati. Ognuno di loro, terminati i Bootcamp di X-Factor 2024, dovrà aver scelto 4 artisti eliminandone otto, una sfida davvero impressionante!

Oggi 3 ottobre 2024 i giudici che inizieranno la prima scrematura saranno Achille Lauro e Jake La Furia, che risentiranno i 12 concorrenti scelti per poi capire chi di loro ha la stoffa per far parte ufficialmente di X Factor 2024. Si tratta di un compito difficilissimo, che spesso vede pentimenti in corso d’opera, ripensamenti e rimorsi anche dopo la fine della sfida. In “palio” ci saranno solo 4 sedie, e su quelle sedie saranno seduti i nuovi concorrenti del talent musicale più famoso di Sky!

X Factor 2024 Bootcamp, dove vedere la diretta streaming oggi giovedì 3 ottobre

Come vedere i Bootcamp di X Factor 2024? Per seguire tutta la puntata basterà collegarsi su Sky Uno alle ore 21.15, oppure vedere l’episodio in streaming su NOW. Per chi non facesse in tempo a sintonizzarsi, Sky Uno +1 riproporrà la puntata intera un’ora dopo, in modo da permettere a tutti di seguire passo passo quello che sta succedendo a X Factor 2024. Avviso importante per il pubblico: da martedì 8 ottobre 2024 TV8 riproporrà la puntata che andrà in onda stasera su Sky Uno. Ad attenderci come al solito i 4 giudici e la conduttrice Giorgia, che si sta dimostrando incredibilmente coinvolgente anche in questi nuovi panni di presentatrice. Appuntamento a stasera!