Giorgia Duro, moglie Andrea Belotti/ Da Palermo a Torino, storia di un grande amore

Gli azzurri sono sotto ai riflettori alla vigilia della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra e dunque pure Andrea Belotti, pronto a dare il 100% in campo: conosciamo allora la moglie Giorgia Duro, con cui l’attaccante della nazionale è convolato a nozze nel 2017. È una grande storia d’amore quella che unisce il calciatore e l’ex Miss Palermo: conosciutisi proprio in Sicilia, mentre il Gallo vestiva i colori del club rosa nero e lei era impegnata in un programma sportivo presso una tv siciliana, è stato subito colpo di fulmine tra i due. Tanto che quando l’attaccante è stato acquistato dal Torino nel 2015 Giorgia Duro lo ha subito seguito nel capoluogo piemontese: due anni dopo, e per la precisione il 15 giugno 2019 nella blindatissima Chiesa di San Francesco di Paola a Palermo (scelta significativa da parte dei due fidanzati, che proprio a Palermo si sono conosciuti), l’atteso matrimonio. E solo lo scorso febbraio la nascita di Vittoria, primogenita della bella coppia.

GIORGIA DURO, MOGLIE ANDREA BELOTTI: VITTORIA AL CENTRO DI TUTTO

Ragazza riservata, Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti, pure condivide spesso momenti di semplice e gaia quotidianità della sua bellissima famiglia sul suo profilo Instagram, che registra quasi 28 mila follower. Solo pochi giorni fa l’ex Miss Palermo ha festeggiato i 4 mesi della piccola Vittoria, con un post davvero tenero dove si legge tutto l’amore dei due per la bambina: “4 Mesi della nostra meravigliosa vita insieme, pieni di scoperte e piccoli grandi traguardi. Io e te che balliamo insieme con la musica a tutto volume, Papi che ti fa mille versi in videochiamata e tu che lo guardi con gli occhioni spalancati. Sei la luce che illumina le nostre vite.. Mamma e Papà vivono per te. 4️⃣🌸✨ . Davvero la piccola Vittoria è al centro di questa bellissima famiglia: sui social, la piccola è spesso protagonista e non mancano mai commenti colmi di affetto e dolcezza, da parte dei follower, ma pure di amici e colleghi del calciatore granata.

