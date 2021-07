Giorgia Duro, moglie di Andrea Belotti/ “A Palermo è nato il nostro amore”

Giorgia Duro è la moglie di Andrea Belotti, l’attaccante della Nazionale italiana. Un grande amore quello che lega i due che si sono uniti in matrimonio nel 2017 dopo alcuni anni di fidanzamento. Giorgia ha 21 anni ed è nata a cresciuta in Sicilia dove ha mosso i primi passi nel mondo della televisione partecipando a programmi dedicati al calcio. Proprio grazie a questa professione ha conosciuto l’attaccante del Torino; i due, infatti, si sono conosciuti a Palermo dove Belotti ha giocato dal 2013 al 2015. La moglie di Belotti oltre a lavorare nel mondo della tv ha partecipato in passato a diversi concorsi di bellezza vincendo la fascia di Miss Palermo e arrivando fino alle prediali di Miss Italia. Una volta che il marito è passato al Torino ha mollato tutto per seguirlo.

Dopo alcuni anni di fidanzamento, la coppia ha deciso di fare il grande passo sposandosi proprio nella città dove è sbocciato il loro amore. A raccontarlo in una intervista rilasciata a Chi è stata proprio Giorgia che ha dichiarato: “io avrei accettato anche Bergamo, dove lui è nato. Ma Andrea ha insistito perché a Palermo è nato il nostro amore e da lì è partito tutto. Ed è in Sicilia che siamo diventati marito e moglie”.

Giorgia Duro, la moglie di Belotti: un passato da Miss Italia

Proprio Andrea Belotti al settimanale di gossip Chi ha raccontato come ha chiesto la mano della sua amata Giorgia Duro inginocchiandosi e chiedendole di sposarlo. I due si sono poi tatuati la promessa di matrimonio sul petto “prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. Giorgia è una ragazza molto sportiva e dalle pagine della Gazzetta ha raccontato la sua passione per lo sport: “fa parte della mia quotidianità. Lo sport è disciplina e dedizione, a me personalmente ha insegnato a prendermi cura del mio corpo ma anche soprattutto della mia mente”.

Dall’amore tra Giorgia Duro e Andrea Belotti è nata la piccola Vittoria, una figlia tanto amata e voluta. Parlando proprio della gravidanza, la Duro ha rivelato come è tornata in forma dopo il parto: “ho lasciato fare al mio corpo, senza nessuna fretta, mi sono goduta il post parto, con i miei chili in più e la mia pelle meno tonica. Dopo il primo mese di assestamento mi sono concentrata sulla mia alimentazione, anche perché adesso non mi sto allenando, faccio solo delle lunghe passeggiate, in questo momento la mia priorità è un’altra”.



