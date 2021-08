Giorgia/ Ecco perché è soprannominata la Whitney Houston italiana

Giorgia, una voce fuori dal normale

Giorgia è una famosissima cantautrice nata nel 1971 a Roma; inizia la sua attività musicale nel 1992, quindi vanta quasi 30 anni di carriera. La sua fama la precede, non solo in Italia, infatti la sua voce incredibile ha raggiunto anche molti paesi europei, Canada, Stati Uniti e anche America latina; è tra le cantanti italiane in assoluto più famose, anche grazie alle collaborazioni con artisti italiani e stranieri tra cui Simple Minds, Zucchero Fornaciari, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Bryan Adams, Sting, Alicia Keys, Ronan Keating e Eros Ramazzotti.

Giorgia grazie alla sua voce unica e importante è soprannominata la Whitney Houston italiana. Tra le sue 4 partecipazioni al Festival di Sanremo, quella nel 1995 è la più importante, in quanto vincendo il Festival, inizia la sua vera e propria scalata verso il successo. Casa sua è piena di riconoscimenti artistici, la lista è lunghissima, in quanto Giorgia è una cantante davvero stimata e amata dal pubblico italiano e straniero; in Italia infatti ha venduto circa sette milioni di copie; ha ricevuto una candidatura per il David di Donatello e ha vinto 14 Music Awards.

Giorgia, grandi amori da Alex Baroni a Emanuel Lo

Riguardo alla vita privata, Giorgia è stata fidanzata dal 1997 al 2001 con il cantante Alex Baroni, e dopo la sfortuna, la morte di lui in un incidente, ha saputo ritrovare l’amore con Emanuel Lo, ballerino, musicista e cantautore romano, nel 2004; con lui ha avuto un figlio nel 2010, Samuel. Giorgia è molto attiva anche nel mondo ambientalista e sociale, infatti ha lanciato una linea di abbigliamento ecosostenibile; nel 1999 diventa anche ambasciatrice Unicef; e partecipa a molti eventi di beneficenza, in particolare ricordiamo quello per l’Abruzzo (a seguito del sisma che ha colpito la popolazione) con la canzone “Domani” dove collabora con molti altri artisti. Gli ultimi concerti di Giorgia risalgono al 2019 e per il 2021, che si potrebbe ripartire e quando appunto molti artisti decidono di ricominciare con i progetti live, lei sceglie di posticipare al 2022, infatti ce n’è uno previsto per l’11 giugno a Reggio Emilia, speriamo che sia il primo di molti altri eventi.

