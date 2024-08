La figlia Giorgia e Iva Zanicchi unite dal dolore per la morte di Fausto Pina

A piangere la morte di Fausto Pinna ci sono la figlia Giorgia e la sua compagna storica Iva Zanicchi, oltre al genero Marco e ai nipoti. I funerali del produttore si terranno nella giornata di domani, 9 agosto, a Lesmo, nella chiesa di santa Maria assunta. Poco dopo l’annuncio della scomparsa di Fausto Pinna, diramato da Verissimo, sono arrivati numerosissimi messaggi di affetto e vicinanza nei confronti della figlia Giorgia e della compagna e cantante Iva Zanicchi.

Tra i tanti commenti amorevoli spiccano quelli di Milly Carlucci, che a Ballando con le Stelle aveva accolto la coppia in una puntata speciale in cui Iva incontrava il suo compagno. “Cara Iva, non ci sono parole per descrivere il tuo dolore di questo momento. Noi tutti possiamo solo starti vicino con le nostre preghiere e il nostro grande affetto sperando che tu lo senta davvero”, le parole della celebre conduttrice.

Giorgia, la figlia di Fausto Pinna sempre vicina all’amato papà

Messaggi, commenti e attestati di affetto, dal mondo dello spettacolo oltre alla Carlucci si sono fatte sentire anche Laura Freddi, Elisabetta Gregoraci, Fiordaliso e Eleonora Giorgi. La figlia di Fausto Pinna, nata da una precedente relazione del produttore, si è chiusa nel suo silenzio al momento, condividendo il dolore con Iva Zanicchi che è sempre rimasta al fianco del produttore musicale di origini sarde.

In una recente intervista la cantante aveva raccontato che Fausto “fumava 90 sigarette al giorno” e che “gli avevano dato due mesi di vita”. Dopo quella diagnosi infausta, Pinna ha vissuto ancora qualche anno, circondato dall’amore della figlia e della sua compagna.

