Giorgia Fumo, chi è il finalista Italia’s got Talent/ Le ragazze lasciate e i social network

Giorgia Fumo, come le ragazze lasciate si esprimono sui social network

Tra i finalisti di “Italia’s got Talent 2022” c’è la comica Giorgia Fumo. Quest’ultima durante le audizioni si è esibita con un divertente monologo scritto per le ragazze lasciate sui social network. Giorgia Fumo per lavoro analizza i social network, e così ha imparato molte cose su come si comportano le persone online quando sono tristi e arrabbiate. Quindi nel corso della sua performance ha voluto dare un consiglio a quelle ragazze che sono state lasciate e non sanno come comportarsi online. La sua esibizione naturalmente ha ricevuto solo complimenti e la concorrente di “Italia’s got Talent 2022” ha lasciato il palco con i 4 sì dei giudici che le sono valse quindi un posto nella finalissima in programma, stasera, 23 marzo alle 21:15 su Sky Uno.

Giorgia Fumo, la sua esibizione alle audizioni di “Italia’s got Talent 2022”

Giorgia Fumo è stata tra gli ultimi concorrente ad accedere alla finale di Italia’s Got Talent. La sua esibizione è stata una trasmissione di consigli per tutte le ragazze lasciate che non sanno come comportarsi sui social network. D’altronde, a chi non è mai capitato di ricevere dal proprio ex il temutissimo messaggino “Ti devo parlare”?. La sua divertentissima performance ha raccontato in chiave comica quello che realmente accade quando veniamo lasciati dal nostro partner, lasciando stupiti i nostri giudici per la sua spettacolare bravura. Grazie alla creatività delle sue battute e alla sua simpatia travolgente, Giorgia Fumo rintra nella rosa dei candidati alla Finale con 4 Sì.

