X Factor 2024, anticipazioni prima puntata 12 settembre

L’attesa è finita perché oggi, giovedì 12 settembre, parte ufficialmente X Factor 2024 con tantissime novità, a partire dalla conduttrice. Dopo le ultime edizioni condotte da Francesca Michielin, sul palco del talent show di Sky, arriva una delle voci italiane più belle di sempre ovvero quella di Giorgia. dopo la felice esperienza come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus, la cantante ha accettato di tuffarsi in un’avventura tutta nuova come quella di condurre un talent show dedicato alla musica.

A lei, a partire da questa sera, il compito di accogliere i cantanti protagonisti delle audizioni e di raccogliere le loro sensazioni ed emozioni. Le audizioni saranno protagoniste anche delle successive puntate, in onda il 19 e 26 settembre: l’obiettivo di tutti gli aspiranti cantanti è quello di conquistare i fatidici tre sì dei giudici per poter accedere alla fase successiva ovvero quella dei bootcamp in programma il 3 e il 10 ottobre. Prima dei lice che cominceranno il 24 ottobre, ci saranno gli home visit in onda il 17 ottobre.

X Factor 2024: chi sono i giudici

Tante novità nella giuria di X Factor 2024 che si prepara a celebrare la musica con quella che è stata definita “una vera festa”. La protagonista indiscussa della nuova edizione del talent show, infatti, sarà la musica a cui hanno dedicato tutta la loro vita i quattro, nuovi giudici. L’unica conferma della giuria delle precedenti edizioni è Manuel Agnelli che, in conferenza stampa, ha detto: “quest’anno la cosa bella è la nostra capacità di discutere e scontrarci senza trascendere in volgarità”.

La prima novità della giuria è la presenza di Paola Iezzi, super entusiasta dell’esperienza: “Ho sempre amato XF perché è uno dei pochi programmi in cui si parla di musica e se ne parla anche nel modo in cui viene affrontata poi negli studi di registrazione e ai live. Il discorso sulla musica mi appassiona e non è vero che annoi”. Le ultime novità sono Achille Lauro e Jack La Furia che sperano di poter portare sul palco tanta buona musica e sostanza.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2024

X Factor può essere visto, ogni giovedì, su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile on demand dopo la messa in onda. Sia per Sky che per Now è necessario sottoscrivere un abbonamento. Tuttavia, il talent show può essere visto anche in chiaro: basta aspettare martedì 17 settembre quando su Tv8 andrà in onda questa prima puntata di Audizioni.