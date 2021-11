Giorgia Giacobetti, figlia Valeria Fabrizi/ Ritorno in Italia dopo la chiamata di…

Giorgia Giacobetti è la figlia di Tata e della celebre attrice Valeria Fabrizi, oggi impegnata in una nuova avventura a Ballando con le Stelle 2021. Giorgia Giacobetti non ha impiegato molto tempo per capire che nella sua vita avrebbe voluto seguire, almeno in parte, le orme dei suoi genitori nel mondo dello spettacolo. Dopo aver studiato comunicazione e portato a termine un master in PR Marketing Media Relations e Tecnica Pubblicitaria in un Istituto di Londra – dove ha anche vissuto per alcuni anni – la figlia di Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi è tornata in Italia per lavorare come responsabile dei casting per il Maurizio Costanzo Show. Solo in seguito la ragazza ha deciso di intraprendere la carriera di freelance nel mondo della tv, del cinema e del teatro, gettando poi le basi per fondare una sua azienda.

Andrea Di Carlo, ex fidanzato Arisa/ "Rottura definitiva: dopo un viaggio a Napoli…"

Giorgia Giacobetti “allergica” alle luci dei riflettori

Per Giorgia Giacobetti il successo in carriera è arrivato quando ha deciso di aprire la sua agenzia di comunicazione, diventata in poco tempo una realtà importante nel mercato di riferimento. Della sua vita privata non si hanno molte informazioni, evidentemente la figlia di Valeria Fabrizi preferisce restare alla larga dalle luci dei riflettori, almeno per quanto riguarda i sentimenti e i suoi rapporti privati. Nemmeno sui social, dove la Giacobetti è piuttosto attiva – si riescono a carpire informazioni di questo tipo. Tutto tace, Giorgia non bada al gossip e preferisce far parlare di se stessa per le sue capacità professionali.

LEGGI ANCHE:

Arisa vittima di bullismo: "Mi chiamavano pecora"/ "Dicevano che puzzavo, perché..."Valeria Fabrizi e il tumore al rene/ "Un intruso a cui ho detto: 'Ti frego io'"

© RIPRODUZIONE RISERVATA