Giorgia Greco, finalista Italia’s Got Talent 2021/ Video: ginnasta con una gamba sola

Chi è Giorgia Greco la ginnasta con una gamba sola?

Giorgia Greco, ginnasta classe 2007, è una dei finalisti di Italia’s Got Talent 2021. “Sono Giorgia, vengo da Milano e ho 13 anni”, si è presentata così con poche parole prima di esibirsi nell’esercizio di ginnastica ritmica “a una gamba sola” che ha preparato per i giudici. Giorgia ha iniziato a praticare ginnastica a 5 anni, ma due anni dopo le è stato diagnosticato un osteosarcoma che in poco tempo ha portato all’amputazione della gamba destra. Sul palco di IGT Giorgia si muove come una sirena: di profilo appare come le altre ginnaste, ma appena cambia posizione la giuria e il pubblicano scoprono che tutti gli esercizi sono eseguiti su una gamba sola. La ragazzina si è esibita prima con degli esercizi a corpo libero, poi con la corda e il cerchio. Inevitabile la standing ovazione della giuria e del pubblico.

Giorgia Greco: il Golden Buzzer di Federica Pellegrini

Giorgia Greco ha spiegato di praticare la ginnastica artistica a livello agonistico, ma di essere costretta a gareggiare da sola perché “non esistono altre ragazze come me e non posso gareggiare con loro”. Federica Pellegrini, colpita e commossa dalle tenacia della giovane ginnasta, ha deciso di regalarle il suo Golden Buzzer, assicurandole un posto in finale: “Io vedo un’unica cosa questa sera: la tua bravura, che è veramente incredibile. E ti dirò un’altra cosa: preparati perché io ti farò gareggiare in una finale, quella di IGT”, ha detto la campionessa di nuoto. Giorgia Greco ha avuto modo di conoscere un’altra grande atleta: la velocista paralimpica Giusy Versace, che nel 2005 ha perso entrambe le gambe a causa di un incidente stradale. Giusy Versace le ha fatto incontrate le Farfalle, la Nazionale italiana di ginnastica ritmica, con cui Giorgia ha potuto allenarsi.

