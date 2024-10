Giorgia Guglielman ad oggi è conosciuta, prettamente, per essere la nuova compagna di Claudio Amendola. L’attore, divo immortale de I Cesaroni e amato in particolare modo dai fan romani, dopo la fine della sua storia con Francesca Neri ha trovato in Giorgia Guglielman una nuova compagna di vita. Della donna, però, al momento, si conosce poco o nulla dato che la storia è nata da poco. E, soprattutto, la Guglielman vive e lavora nel mondo dello spettacolo ma non è famosa quanto può esserlo Claudio Amendola.

I due, infatti, come accade tra le coppie del mondo dello spettacolo, preferiscono non mostrarsi al pubblico e alla stampa, preferendo di vivere il loro amore lontano dai gossip e dal flash dei fotografi. Nonostante questo, sul web sono trapelate alcune informazioni su Giorgia Guglielman che bastano per ricostruire il suo personaggio. Di fatti, per ora, siamo a conoscenza della sua professione e come sarebbe scattata la scintilla con Claudio Amendola.

Claudia Guglielman, che lavoro fa la compagna di Claudio Amendola?

Secondo i gossip, l'attore non avrebbe infatti perso tempo dopo la fine della sua storia con Francesca Neri, ritrovando la felicità tra le braccia di una nuova donna. La nuova fiamma, per l'appunto, risponde al nome di Giorgia Guglielman. La misteriosa Giorgia di professione è costumista, e pare che sia di ben 15 anni più giovane di Amendola. Sul rapporto tra i due ci sarebbero davvero pochi dubbi, dato che dalle poche foto che sono trapelate in rete, si vedono entrambi molto felici e affiati, sempre pronti a scambiarsi teneri abbracci e caldi baci.

I ben informati rivelano che i due si siano conosciuti sul set dell’ultima fatica televisiva di Claudio Amendola: Il patriarca. La loro storia vada avanti ormai da circa un anno e mezzo, cominciata sul set e proseguita poi al di fuori dell’ambito lavorativo. Tra un set e l’altro, la coppia sarebbe ormai abituata a concedersi momenti romantici nella cornice di Fregene, dove avrebbero trascorso le vacanze insieme. Secondo persone vicine all’attore, lui ora sarebbe molto più tranquillo e la ritrovata serenità sarebbe legata al fatto l’ex moglie Francesca Neri pare che sia uscita allo scoperto con una nuova relazione. La notizia lo avrebbe spinto a vivere serenamente la storia con Giorgia.

Giulia Guglielman, lo scoop della relazione

Tutto quello che sappiamo sulla costumista e sull’attore, è avvenuto grazie al settimanale di Oggi che, mesi fa, con alcune foto trapelate proprio dal set de Il Patriarca, ha rivelato il nuovo interesse amoroso di Amendola. Galetto sarebbe stato un abbraccio e un bacio che sarebbe stato pubblicato sui profili social del settimanale. Da lì non è tardata ad arrivare la conferma che Claudio avrebbe trovato in Giorgia la donna a cui affidare il suo cuore. Le foto che vedono l’attore felice e sorridente, parlano molto chiaro.