Giorgia Lucini è incinta?/ L’ex Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la verità

Giorgia Lucini ha conquistato la popolarità partecipando a Uomini e Donne prima come corteggiatrice e poi come tronista. Il vero amore, però, Giulia l’ha trovato lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi. L’ex tronista, infatti, è da tempo fidanzata con Federico Loschi con cui ha formato una famiglia con la nascita di Riccardo e Tommaso. Una splendida famiglia quella di Giorgia che, secondo alcuni utenti del web, avrebbe potuto allargarsi tra qualche mese. Notando le ultime foto pubblicate dalla Lucini, qualcuno ha pensato ad una gravidanza, ma a smentire tutto è stata la stessa Giorgia.

Nessun figlio in arrivo per l’ex tronista che, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha smentito di essere nuovamente in dolce attesa put non nascondendo la voglia di allargare la famiglia amando molto i bambini.

Le parole di Giorgia Lucini

Senza giri di parole, Giorgia Lucini smentisce tutti i rumors su una terza gravidanza. “Non sono incinta”, spiega in un video. Poi aggiunge: “Mi piacerebbe tanto tanto perché amo follemente i bambini e soprattutto le famiglia numerose, ma non lo sono. Mi dispiace”.

L’ex tronista di Uomini e Donne, poi, spiega il motivo per cui, alcune volte, può dare l’impressione di essere in dolce attesa: “E’ la diastasi che appena mangio qualcosa che mi gonfia un po’ si vede più del normale”. Nessun terzo figlio in arrivo, dunque, per Giorgia Lucini e Federico Loschi.

