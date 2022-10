Giorgia Meloni, 100 mucche da generale ugandese/ “Se ti piace una donna le regali”

Giorgia Meloni riceve l’offerta di 100 mucche dal generale dell’Uganda Muhoozi Kainerugaba. Tra il serio e il faceto, questo è da capire, l’offerta di Kainerugaba alla leader di Fratelli d’Italia appare quanto mai insolita. Ma forse solo per noi italiani abituati a donare fiori alle donne, usanza non compresa nello stesso Stato dell’Africa Orientale, come sottolinea Kainerugaba ai suoi 580mila follower: “Gli europei regalano fiori alle donne che gli piacciono? Non l’ho mai capita come cosa. Nella nostra cultura a una donna che ti piace regali una mucca“. Sta di fatto che il post del generale ugandese, figlio del presidente Yoweri Museveni e probabile suo successore, recita: “Le darei subito 100 mucche Nkore! Per essere senza paura e vero!!”

A rafforzare la stima a Giorgia Meloni, e a sottolineare la qualità della proposta, Muhoozi Kainerugaba ha aggiunto: “Per i miei amici italiani, queste sono le mucche Nkore“. Si tratta di bovini dal mantello scuro e dalle caratteristiche corna arcuate, che il generale definisce “le più belle della terra“. E, in un Twitt, il generale ha pubblicato tre foto di mucche Nkore, una delle quali le inquadra in fila all’abbeveratorio.

Giorgia Meloni riceve l’offerta di 100 mucche dal generale ugandese, quale sarà la sua reazione?

Giorgia Meloni finora non ha ribattuto al post di Muhoozi Kainerugaba e non si sa quale sarà la sua reazione e se una ce ne sarà. Il generale – a conferma della sua offerta e a tranquillizzare i suoi follower, apparsi perplessi e curiosi, ha anche provato a coinvolgere Massimiliano Mazzanti, l’ambasciatore italiano, per negoziare “il prezzo del matrimonio“, come informa La Repubblica.

Il quotidiano informa inoltre che il generale aveva pubblicato un altro post su Twitter che poi ha cancellato probabilmente per evitare imbarazzi diplomatici. Nel post aveva scritto: “Se i romani non accettano le mucche vuol dire che dovremo prendere Roma; ci metteremmo pochi giorni“.

For my Italian friends, these are Nkore cows. The most beautiful cows on earth. I know Europeans give girls they like flowers? I have never understood it. In our culture you give a girl you like a cow. pic.twitter.com/8BRR3OJMUg — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) October 3, 2022













