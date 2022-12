Giorgia Meloni, conferenza stampa fine anno/ Diretta Rai 1 e video streaming: i temi

PREMIER GIORGIA MELONI, LA PRIMA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Si tiene questa mattina la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, la prima per Giorgia Meloni Premier ormai da tre mesi dopo la vittoria alle Elezioni Politiche 2022: dall’Aula del Palazzo dei gruppi della Camera dei Deputati, la conferenza stampa della neo-Presidente si terrà alle ore 11.30 andrà in onda con diretta tv su Rai 1, diretta video streaming su RaiPlay e canale YouTube di Palazzo Chigi. La conferenza stampa con la Premier Meloni viene organizzata, come da tradizione, dal Consiglio nazionale dell’ordine dei Giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

Non sarà la sua prima conferenza stampa, ma sarà comunque la prima riunione con la stampa per l’occasione di fine anno dove il Capo del Governo trae riflessioni politiche sull’anno appena passato e soprattutto lancia le sue linee programmatiche per l’anno che sta per cominciare. Se già normalmente la conferenza stampa di fine anno rappresenta un’occasione unica per riuscire a consultare il Presidente del Consiglio su praticamente tutti i temi a disposizione, visto quanto sta avvenendo a livello politico in Italia e nel mondo rende il discorso della Premier Meloni ancora più atteso. Non solo, viste le polemiche emerse nell’ultima conferenza stampa della leader FdI lo scorso 22 novembre – con alcuni giornalisti che hanno lamentato una tempistica troppo stretta per le domande dei cronisti parlamentari – l’occasione di questa mattina vedrà Meloni provare a rispondere alle innumerevoli domande che giungeranno dai tanti giornalisti accreditati presenti.

CONFERENZA STAMPA FINE ANNO MELONI: I POSSIBILI TEMI

Si ritiene infatti che la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni potrebbe durare anche oltre l’ora-ora e mezza normalmente a disposizione: in attesa di vedere su quali punti la titolare del Governo di Centrodestra deciderà di intervenire all’inizio della conferenza stampa, possiamo già dare per certi alcuni temi dirimenti la discussione che si animerà nel corso della mattinata. Partendo dalla realtà quotidiana della politica italiana, inevitabile sarà il parlare della Manovra di Bilancio in queste ore dovrebbe venire approvata in via definitiva dal Senato (dopo la fiducia ottenuta prima di Natale alla Camera). Le polemiche sulla mancanza di “visione” sulla Finanziaria sarà certamente un tema che affronterà la Presidente del Consiglio: così come il tema bollette, riforma pensioni, fisco, lavoro, Superbonus e Reddito di Cittadinanza, ovvero tutti gli elementi inseriti nei macrocapitoli della prossima Manovra.

La situazione complessa a livello economico e politico in Italia è però al momento in gran parte “figlia” di quanto avviene ormai da un anno nella guerra tra Russia e Ucraina: il futuro del conflitto, i rapporti che l’Italia intrattiene con Kiev e Mosca e lo schierarsi convintamente nella NATO rappresentano tutti possibili temi di domande alla Premier Meloni in conferenza stampa, così come il recente invito a Roma formulato al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dalla politica interna a quella internazionale, passando per i mai dimenticati “progetti” legati al PNRR: prima di fine anno il Governo Meloni ha centrato tutti e 55 gli obiettivi previsti nel secondo semestre 2022, ma si attende un nuovo pressing del Ministro Fitto agli altri dicasteri per iniziare a provvedere ai prossimi progetti legati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La conferenza stampa di fine anno servirà poi alla Presidente Meloni per annunciare le prossime riforme a cui lavorerà il Governo con l’inizio del 2023: dal “nuovo” Reddito di Cittadinanza al decreto sicurezza, dal tema migranti (con lo scontro politico diplomatico ancora in atto con la Francia di Macron) alla maxi-riforma della giustizia anticipata dal Ministro Nordio fino al tanto discusso Mes-Salva Stati. Tanti i temi, ma anche svariato il tempo a disposizione (dalle 11.30 in poi) per la conferenza stampa di fine anno della Premier Giorgia Meloni.













