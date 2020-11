Giorgia Migliorati, fidanzata Enock Barwuah/ Sfida Selvaggia Roma “gioca più in là”

L’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020 ha scombussolato non solo Enock Barwuah ma anche la fidanzata di quest’ultimo, Giorgia Migliorati, che dall’esterno ha dovuto assistere alle pesanti accuse mosse dall’influencer. L’ex volto di Temptation Island, infatti, avrebbe ammesso un presunto flirt con l’ex calciatore la scorsa estate, ovvero nel medesimo periodo in cui Enock era già fidanzato, seppur da poco tempo, con Giorgia. Come rivelato da Gabriele Parpiglia in una puntata di Casa Chi, Enock e Giorgia stanno insieme da post lockdown, dunque la loro è una relazione ancora molto fresca, sebbene il giovane abbia ammesso di tenere molto a lei. Nonostante questo, Enock sin dalla vigilia del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto il timore di poter essere infedele. Adesso però, con le sue dichiarazioni Selvaggia ha messo ulteriormente la pulce nell’orecchio anche se Enock sta cercando in tutti i modi di fornire una versione del tutto opposta a quella resa nota dalla Roma. A chi dei due crederebbe Giorgia? La giovane si è espressa nei giorni scorsi con una Story su Instagram dimostrando di essere totalmente dalla parte del suo Enock ed indirizzando proprio a Selvaggia un messaggio: “Come direbbe qualcuno, vai a giocare un po’ più in là. Ciao magnifica”.

GIORGIA MIGLIORATI, FIDANZATA ENOCK BARWUAH ATTACCA SELVAGGIA ROMA

Giorgia Migliorati, nel suo attacco a mezzo social, non ha neppure nominato Selvaggia Roma ma il riferimento è stato chiarissimo anche alla luce della ricerca delle migliori parole da usare. Proprio la frase “vai a giocare un po’ più in là” fu già pronunciata nella spiata Casa del Grande Fratello Vip 2020 da un’altra concorrente, Giulia De Lellis, in preda ad un attacco di gelosia nei confronti di Andrea Damante, rivolgendosi ad Asia Nuccetelli. Se la fidanzata Giorgia ha quindi dimostrato di credere alla versione di Enock, ad aggiungere ulteriore pepe alla vicenda ci ha pensato Giulia Salemi. Alcuni utenti di Twitter hanno infatti sottolineato come la bella persiana abbia evidenziato un volto del giovane diverso rispetto a quello a cui crede Giorgia: “Giulia ha appena fatto capire che Enock ha già tradito anche con qualcuno che conoscono sia lei che Tommy (Tommaso Zorzi, ndr)”, si legge sul social. Una tesi, questa, che andrebbe piuttosto a confermare i timori iniziali del fratello di Balotelli di inciampare nella trappola dell’infedeltà.



