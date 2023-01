Giorgia, rivelato il testo del brano destinato a Sanremo 2023/ Squalifica in arrivo?

Giorgia a rischio squalifica? Rivelato il testo del brano di Sanremo 2023

Giorgia, tra pochissime settimane, tornerà ad esibirsi sul palco dell’Ariston dopo anni dalla sua ultima partecipazione. La cantante è stata, infatti, inserita nella rosa dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano Parole Dette Male. Nelle ultime ore, però, si è verificato un disguido che potrebbe portare alla squalifica dell’artista dalla kermesse canora.

Giorgia, sui social, ha presentato il suo nuovo album Blu che contiene anche il singolo destinato a Sanremo 2023: “Tra anima e ragione, tra cielo e terra, tra lo spirito e la mente in bilico, leale io credo al sentimento anche nel dubbio, nello sbaglio, vincerà il cielo con le sue forme di stelle, il cielo sopra il cielo dentro, un infinito un mistero, profondo, blu”. Sul web, però, alcuni rivenditori ufficiali dell’album hanno condiviso le immagini della copertina interna all’album e quindi anche il testo della canzone che Giorgia dovrebbe presentare al Festival. Ora ci si domanda se l’artista possa essere squalificata, oppure graziata considerando che non è stata lei a condividere le informazioni sul brano. Si attende l’intervento di Amadeus a far luce sulla questione.

Giorgia, lo scherzo di Fiorello sul brano di Sanremo 2023: Amadeus tra i responsabili!

Sembra quasi uno scherzo del destino ciò che sta accadendo considerato che, poco tempo fa, Fiorello aveva fatto uno scherzo proprio sul brano di Giorgia a Sanremo 2023. Lo showman, durante una puntata di Viva Rai 2, ha esordito dicendo che l’artista gli avrebbe mandato l’anteprima del singolo che presenterà al Festival.

Fiorello ha, poi, cominciato a canticchiare la canzone di Giorgia in diretta, fingendo fosse proprio il brano destinato all’Ariston. Ovviamente era tutto uno scherzo sapientemente organizzato dallo showman, in accordo con la cantante e il conduttore Amadeus. Alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, però, l’artista potrebbe davvero rischiare la squalifica e non si tratta di una burla.

