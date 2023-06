Giorgia Soleri aveva un’altra relazione oltre quella con Damiano David?/ “Love story con un imprenditore…”

Giorgia Soleri e Damiano David: nessun tradimento alla base della separazione

Se è vero che la primavera è la stagione dell’amore, l’aria d’estate sembra invece portare l’ombra dei dissidi. Nelle ultime settimane sono state diverse le relazioni storiche tra volti del mondo dello spettacolo arrivate al capolinea; tra gli ultimi, Damiano David – frontman dei Maneskin – e Giorgia Soleri. La notizia ha attirato la curiosità del web sia per la risonanza in sé che per le dinamiche emerse che avrebbero portato alla rottura. Tutto è partito dai primi di giugno con la diffusione del video con protagonista il cantante, intento a baciare un’altra ragazza che per l’appunto, non era Giorgia Soleri.

Il video “incriminato” di Damiano David è arrivato come un fulmine a ciel sereno, nonostante si parlasse da tempo di una possibile crisi con Giorgia Soleri. Entrambi infatti, fino a poco prima, sembravano andare d’amore d’accordo salvo qualche scaramuccia che aveva destato i timori dei fan della coppia. Ebbene, una volta diventato virale il video del bacio ad una ragazza da parte del cantante, è giunta anche la notizia ufficiale della separazione tra i due. Sia Damiano David che Giorgia Soleri hanno comunicato la rottura sui social, sottolineando come alla base della decisione sofferta non vi fossero dinamiche di tradimento.

Giorgia Soleri, il presunto retroscena sulla “doppia relazione”

Nel raccontare la rottura con Damiano David, Giorgia Soleri aveva anche spiegato – come racconta Novella 2000 – che di fatto la loro fosse una coppia aperta. Dunque, un’ulteriore prova di come il tradimento non sia tra le questioni che avrebbero potuto portare alla definitiva separazione. Sempre il portale riporta però una clamorosa indiscrezione sulla vita sentimentale della modella che sarebbe emersa proprio nelle ultime ore. A riportarla sarebbe stato Amedeo Venza – esperto di Gossip – insieme a Deianira Marzano. Nello specifico, avrebbero scoperto come Giorgia Soleri, da diversi mesi prima della rottura con Damiano David, aveva già un’altra relazione e la persona in questione l’avrebbe anche già lasciata.

Come riporta Novella 2000, queste sarebbero le parole di Amedeo Venza sulla possibile relazione di Giorgia Soleri parallela a quella con Damiano David. “La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perchè, si vocifera, pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni pare l’abbia pure mollata”. Questo lo scottante retroscena riportato dall’esperto di gossip; chiaramente, trattandosi di voi, è lecito lasciare il beneficio del dubbio sulla veridicità dello scoop.











