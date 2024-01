Giorgia Soleri festeggia 28 anni: “Brindo all’amore che mi circonda!”/ “Mi sono sentita sbagliata, ora…”

Giorgia Soleri compie 28: il ‘primo’ compleanno dopo la rottura con Damiano David

La giornata di ieri – 3 gennaio 2024 – è stata speciale per Giorgia Soleri; dopo aver accolto il nuovo anno, per l’ex fidanzata di Damiano David è scoccata l’ora di festeggiare il suo compleanno attorniata dall’affetto di amici e parenti. 28 candeline soffiate, sicuramente qualche desiderio espresso non solo per la ricorrenza ma anche all’alba dei prossimi 12 mesi da affrontare.

Come riporta Leggo, Giorgia Soleri ha trascorso il giorno del suo 28esimo compleanno in compagnia della sua ‘chosen family’ ovvero quei parenti acquisiti non per forza per legami di sangue. Sempre il portale sottolinea come questo sia stato il primo compleanno dopo la rottura con Damiano David, leader dei Maneskin. Proprio negli scorsi mesi abbiamo seguito le vicissitudini che hanno portato alla sofferta rottura.

Giorgia Soleri, un compleanno per celebrare il sentimento di rivalsa: “Una vita a sentirmi di troppo…”

Dopo aver spento le 28 candeline, Giorgia Soleri – come riporta Leggo – ha voluto lasciare una traccia social di questo giorno speciale, attraverso un post significativo che racchiude la densità delle emozioni vissute in questo ultimo anno. “Dopo una vita a sentirmi di troppo, mai abbastanza, sbagliata e inadeguata, una vita a basare il mio valore sull’approvazione esterna e a impegnarmi a occupare meno spazio possibile, oggi dedico questo brindisi all’amore che mi circonda…”

Le parole utilizzate da Giorgia Soleri in occasione del suo compleanno sono evidentemente toccanti; un resoconto dei tumulti della vita che spesso l’avranno tirata verso il basso ma che con forza, entusiasmo e tenacia è riuscita a respingere, affrontare, riprendendo il controllo della sua vita. “Un brindisi alla bellezza che ho saputo costruire ma soprattutto a me, così come sono! Hbd to me!”.











