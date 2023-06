Giorgia Soleri, il mega tatuaggio dopo la rottura con Damiano David/ Foto: “Ho fatto una mattata vera”

Giorgia Soleri si regala un mega tatuaggio dopo la rottura con Damiano David

Giorgia Soleri, dopo la fine della storia d’amore con Damiano David, frontman dei Maneskin, durata sei anni, si è regalata un mega tatuaggio sul ventre: un paio di serpi. L’attivista ha presentato il tatuaggio attraverso una stories di Instagram, scrivendo: “Ho fatto una mattata vera. Sto aspettando che passino gonfiore e infiammazione per postare una foto decente (senza le mutande tagliate e attaccate con il nastro adesivo) ma sono innamorata persa”.

L’influencer si è fatta tatuare una coppia di serpenti, come si vede dalla foto, che si arrampicano sui fianchi: “Vi presento le mie serpi di Falloppio, opera dell’artista Mirko Sata”. Nel corso quindi del Pride a Milano Giorgia è andata nello studio di tatuaggi di Mirko Sata per incidere sulla pelle la nuova creazione.

Intanto un paio di giorni fa Giorgia Soleri ha risposto alla curiosità dei suoi tantissimi fan sul destino dei suoi gatti. «A chi andranno i due gatti Legolas e Bidet che il cantante e l’influencer condividevano durante il loro amore?» L’attivista ha chiarito che: “I gatti sono di entrambi ma restano con me. E Damiano può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità di gestione e di stile di vita”. La Soleri, che attualmente vive a Roma, starebbe anche valutando l’opportunità di cambiare città: “Onestamente non lo so. Sono molto combattuta, ma ho deciso di rimandare questo ragionamento a settembre”. Tra nuovi tatuaggi e possibilità di cambiare città nei prossimi mesi sembra proprio che Giorgia Soleri sia pronta a voltare pagina dopo la rottura con Damiano.

