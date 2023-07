Giorgia Soleri, malore al concerto degli Arctic Monkeys: come sta?/ “Attacco di dolore acuto…”

Malore per Giorgia Soleri al concerto

Per Giorgia Soleri, doveva essere una domenica tranquilla da trascorrere con le amiche sotto il palco degli Arctic Monkey che, domenica 16 luglio, hanno tenuto un concerto a Roma per l’evento Rock in Rome. Qualcosa, però, non è andato come previsto. Giorgia, infatti, con alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, ha fatto sapere di aver avuto un malore durante il concerto. Malore che l’ha costretta a chiedere l’intervento del personale sanitario presente all’evento. Colpa del gran caldo che, in questi giorni, sta mettendo tutti a dura prova?

A svelare la causa del malore è la stessa Soleri che, sui social, racconta spesso della malattia con cui convive e che, in alcuni casi, le impedisce di svolgere quelle che sono le normali attività a causa del dolore provocato dalla vulvodinia.

Ecco come sta Giorgia Soleri

«Un attacco di dolore acuto – ha scritto Giorgia Soleri nelle sue Instagram stories pubblicando le foto che vedete qui in basso. Assistita dal personale sanitario, Giorgia, tra un antidolorifico e un intramuscolo è comunque riuscita a seguire il concerto della band. «Ma tra intramuscolo di antidolorifico e barelle son comunque riuscita a sentire il concerto ( e a sentirmi meglio soprattutto)», ha aggiunto ancora.

Giorgia, poi, ha pubblicato altre storie mostrando di essere a casa, circondata dall’affetto e dall’amore dei suoi amatissimi gatti. La Soleri, dunque, si sta riprendendo dopo il malore che non le ha impedito di ascoltare la musica di una delle band che ama.

