Giorgia Soleri operata per endometriosi, come sta?/ “Mi sento un vaso rotto”

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, è stata operata per endometriosi nelle scorse ore e ha aggiornato via social i propri followers, mediante alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, nelle quali ha dichiarato: “Essere qui oggi è una vittoria. Da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai la possibilità di vivere: un corpo senza dolori”. Affermazioni che rivelano quanto fosse necessario per il benessere e per la salute della ragazza sottoporsi all’intervento, che, fortunatamente, è andato nel migliore dei modi.

Certo, ora inizia la fase di convalescenza, che si preannuncia decisamente probante: “Io non sto bene – ha commentato la giovane –. Ho subito un’operazione. Hanno tolto, tagliato, ricucito, sistemato i danni della malattia accumulati in anni e anni di mancata diagnosi e terapia (che non significa cura, ci tengo a ricordarlo). Ho tanto dolore. Quando passa l’effetto dei medicinali, fatico a respirare a pieni polmoni perché mi sembra di essere un vaso rotto e va bene così, non c’è niente di sbagliato”.

GIORGIA SOLERI: “DEVO PRENDERMI IL MIO TEMPO E DARE MODO AL MIO CORPO DI RIMETTERSI INSIEME”

Giorgia Soleri, nel prosieguo delle storie pubblicate su Instagram, ha parlato in maniera chiara, diretta, raccontando come non ci si debba vergognare mai del proprio corpo e delle patologie dalle quali si è affetti e rammentando a tutti come operarsi non possa essere ritenuta una passeggiata di salute: “Devo prendermi il mio tempo e dare modo al mio corpo di rimettersi insieme, considerando che era un corpo già estremamente provato e debilitato prima dell’operazione, ma non è una passeggiata…”.

Se qualcuno, però, leggesse in queste righe un pentimento da parte della giovane in merito all’operazione effettuata, è giusto che sottolineiamo come questo pensiero non corrisponda al vero: “Mi riopererei? Assolutamente sì. Però, ecco, non è una passeggiata di salute. Siamo tutte diverse e il percorso post operatorio è estremamente soggettivo. Non sentitevi sbagliate se il vostro corpo ha bisogno di più tempo”.



