Giorgia Surina e Ali, ex moglie e fidanzata Nicolas Vaporidis/ “Mi sono innamorato…”

Giorgia Surina e Ali, chi sono l’ex moglie e la fidanzata di Nicolas Vaporidis

Giorgia Surina e Ali sono l’ex moglie e la fidanzata di Nicolas Vaporidis. Molto schivo e riservato, l’attore ha sempre protetto la propria vita privata. Tuttavia, nel suo passato, l’amore con Giorgia Surina ha fatto sognare i fan. L’attore e la conduttrice sono stati sposati dal 2012 al 2014. Un matrimonio che è finito in poco tempo e di cui entrambi non hanno mai parlato dettagliatamente. Nonostante la fine dell’amore, Vaporidis, in alcune vecchie storie pubblicate su Instagram, come ricorda il portale Corriere dell’Umbria, non si è mai pentito di essere convolato a nozze.

Chiuso il capitolo matrimoniale con la Surina, Vaporidis ha poco tempo fa ritrovato l’amore con Ali, una ragazza incontrata per caso e che ha protetto parlando di lei solo durante le ultime settimane di permanenza sull’Isola dei Famosi 2022.

Le parole di Nicolas Vaporidis sulla fidanzata Ali

Dopo aver ammesso di essere fidanzato svelando solo il nome della ragazza che ha conquistato il proprio cuore, Nicolas Vaporidis, durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2022, ha svelato qualche dettaglio in più della sua relazione. “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”, ha detto lo scorso aprile.

Dopo aver letto, poi, una lettera che gli aveva inviato Ali, in diretta, parlando con Ilary Blasi, ha aggiunto: “È estremamente intelligente e questa è la cosa che trovo più sexy in una persona. Stiamo insieme da pochi mesi. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”.

