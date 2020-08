Giorgia Venturini assistente di Silvio Berlusconi?/ “Al posto di Licia Ronzulli…”

Giorgia Venturini lascia la tv per Silvio Berlusconi? A lanciare l’indiscrezione è Il Giorno, secondo cui la showgirl potrebbe diventare assistente personale del leader di Forza Italia. Le indiscrezioni circolano già da un po’, ma per lei non è ancora il momento di parlarne. «Non dico nulla sulla vicenda, non commento né smentisco», si è limitata a dire al quotidiano. Eppure, pare che sia tutto già deciso, nonostante la notizia abbia causato qualche malumore all’interno di Forza Italia. L’amica di Nicole Minetti, che come lei ha un passato da igienista dentale, dovrebbe occuparsi dell’agenda politica di Berlusconi. Nello specifico, prenderebbe il posto di Licia Ronzulli per diventare la nuova “Marinella” (Brambilla, storica segretaria di Berlusconi, ndr). Pare che siano stati alcuni esponenti di Forza Italia a fare il nome di Giorgia Venturini a Silvio Berlusconi, anche se comunque la conosceva già bene, visto che da anni la 37enne lavora in Mediaset. Da un paio di anni è ospite fissa di “Tiki Taka”.

GIORGIA VENTURINI NUOVA ASSISTENTE DI SILVIO BERLUSCONI?

L’anno scorso Giorgia Venturini ha partecipato al reality L’Isola dei famosi, ma non lavora solo in tv. Da anni affianca il lavoro a Radio Montecarlo. In questi anni però ha fatto parlare di sé anche in chiave gossip. Ad esempio, si è parlato di un flirt col magnate russo Vladimir Doronin, ex fidanzato di Naomi Campbell. Ma lei all’epoca parlò solo di amicizia. Ci sono poi le foto a Cannes in compagnia di Leonardo di Caprio. Ora invece fa parlare di sé per il possibile ruolo di assistente personale di Silvio Berlusconi. Lei invece preferisce restare in silenzio. Stando a quanto riportato da Il Giorno, questa decisione è stata probabilmente concordata con lo staff del Cavaliere, anche perché ci sono acque agitate in Forza Italia. Amica di infanzia di Nicole Minetti, che ora vive all’estero dove fa la deejay e influencer, ha finora avuto una carriera diversa. Ma anche per lei potrebbero aprirsi le porte di Arcore.



