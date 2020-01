Taylor Mega denuncia Giorgia Venturini/ In “guerra” per le presunte avances all’Isola

Finisce in tribunale la “guerra” tra Taylor Mega e Giorgia Venturini. L’influencer ha deciso di querelare l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ora impegnata con la trasmissione Tiki Taka. Tutto è partito da un’intervista di quest’ultima che parlò di una “proposta” da parte di Taylor Mega durante la sua breve permanenza nel reality. «A telecamere spente mi ha fatto delle avances, mi ha detto: “Fidanziamoci così facciamo scandalo”. Le ho risposto di no perché ho altri gusti, e poi non è il mio stile». La replica dell’influencer non si fece attendere, infatti tramite le Instagram Stories tuonò: «Io che ci provo con quella… Nei suoi sogni! Il massimo di Taylor Mega che puoi prenderti sono gli scarti». Ma questo scontro non è terminato così, anzi è destinato a finire nelle aule di tribunale visto che Taylor Mega ha deciso davvero di querelare Giorgia Venturini. Altro che fidanzamento dunque: le due si vedranno davanti ad un giudice.

TAYLOR MEGA DENUNCIA GIORGIA VENTURINI: QUELLE AVANCES ALL’ISOLA…

Elisia Todesco, questo il nome all’anagrafe dell’influencer, denuncia dunque Giorgia Venturini. A rivelarlo è Il Giorno, spiegando che l’imprenditrice e modella, e molto altro ancora, si è rivolta ad un legale perché ha deciso di avviare la battaglia a colpi di carte bollate con Giorgia Venturini, che ha quindi querelato per diffamazione. L’influencer sostiene che quelle parole – false – avrebbero leso in maniera evidente la sua immagine. Di conseguenza l’episodio narrato e riportato da Giorgia Venturini andrà accertato, ma non è ancora chiaro se ci sono testimoni delle presunte avance di Taylor Mega o se esiste addirittura un audio. Non è da escludere comunque che entrambe le showgirl vengano convocate in Procura, ma lì non ci sarà alcuna diretta streaming… È un periodo senza dubbio complicato questo per Taylor Mega, recentemente “attapirata” dopo aver ricevuto il benservito da Barbara D’Urso.

