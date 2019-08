Giorgia Venturini, chi è?/ Debutto a Tiki Taka:”Con Wanda Nara daremo del filo da torcere a Pardo”

Si avvicina il debutto a Tiki Taka di Giorgia Venturini, che affiancherà Wanda Nara tra le ospiti femminili fisse di Pierluigi Pardo. La modella ha già espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura a Mediaset, preannunciando una stagione all’insegna del girl power: “Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili. Sarà un ‘Tiki Taka’ all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse”. Ironia e buon umore per la Venturini, pronta a stupire nel programma calcistico di Italia 1, che torna con una puntata speciale in prima serata in occasione della prima giornata di campionato. La modella, intervistata da Adnkronos, ha confidato di essere “molto emozionata ma anche molto contenta e orgogliosa per questa nuova esperienza”. Insieme a lei e Wanda Nara ci saranno anche Bobo Vieri e Antonio Cassano: “Ci sarà anche una novità di cui mi occuperò: un angolo social da cui darò conto di tutto quanto corre sul web a proposito del calcio ma anche del gossip che ci gira intorno”.

Giorgia Venturini fa una promessa in vista del debutto a Tiki Taka: “Saremo un bel team”

Giorgia Venturini non vede l’ora di dare il via alla nuova stagione di Tiki Taka, dove sarà ospite fissa insieme a Wanda Nara. L’ex pr ha fatto una promessa al pubblico di Italia 1 in vista del debutto: “Saremo un bel team. Wanda l’ho vista una sola volta ma la ritengo una donna molto intelligente e con grande carisma. Il fatto di essere un personaggio molto discusso è anche il suo bello. Sono contenta di condividere questa esperienza con lei. Anche io ho un carattere forte e vivace. Terremo testa ai maschietti del programma. E ci divertiremo. Bobo lo conosco da tanti anni e lo trovo simpaticissimo e Cassano è un generatore di risate. E poi c’è la garanzia costituita dalla grande professionalità ed esperienza di Pardo. Quindi mi sento al sicuro”. Da Roma a Milano, per Giorgia Venturini si profila una stagione da pendolare: “Non mi preoccupa lavorare e spostarmi. Anzi mi piace la mia vita dinamica. Quest’anno approfitterò della presenza prolungata a Milano per andare più spesso a sciare. Lo sci è una delle mie passioni sportive”, spiega.

Giorgia Venturini e il suo rapporto col calcio

Nell’intervista rilasciata Adnkronos Giorgia Venturini ha raccontato la sua passione per il calcio, sbocciata anni prima quando risiedeva a Firenze: “Il mio rapporto con il calcio – racconta Giorgia – è iniziato tanti anni fa quando studiavo a Firenze. Mio padre è un grande tifoso della Fiorentina. La prima volta mi ha portato allo stadio nel 2005, nel mio primo anno di università. E mi presi anche una cotta per un calciatore della Fiorentina. Ma non posso dire chi è, posso solo dire che era un gran signore”. Il colore viola nel cuore, ma non solo. Anche la Roma appassiona Giorgia Venturini: “Si ormai sono romanista di adozione. Vivo da anni nella capitale e la Roma mi è entrata nel cuore”. E sull’ultima annata dei giallorossi: “È stato un anno di cambiamenti ma non voglio dare giudizi sulle scelte societarie. Avranno avuto i loro motivi. Quello che è certo è che per i romanisti la perdita di De Rossi in campo e l’uscita di Totti dalla società sono due fatti molto dolorosi. Abbiamo perso due colonne. Questo è indubbio”, conclude Giorgia.



