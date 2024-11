X Factor 2024: anticipazioni e diretta semifinale 28 novembre 2024

Giovedì 28 novembre 2024 torna l’appuntamento con la musica di X Factor 2024. La finalissima del talent show di Sky che si svolgerà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, è ormai alle porte. Quella in onda questa sera, infatti, è l’attesissima semifinale che, divisa in due manche, porterà a decretare due eliminati e quattro finalisti. Sul palco, a condurre tutta la serata, ci sarà come sempre Giorgia, sempre più padrona del campo e della scena. Al banco dei giudici, invece, ritroveremo Jack La Furia, Achille Lauro, Paola Iezzi e Manuel Angelli.

Les Votives in corsa per la finale X Factor 2024, assegnazioni sesto live/ Dopo l'inedito cantano Mia Martini

Protagonista indiscussa della serata, oltre ai cantanti ancora in gara che sperano di strappare il biglietto per l’ambitissima finalissima, sarà la musica. Non solo quella delle varie esibizioni, ma anche quella di Gazzelle, ospite speciale della serata che presenterà “Come il pane”, il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 29 novembre.

Patagarri X Factor 2024, assegnazione top semifinale/ "La canzone più bella di Elvis Presley"

X Factor 2024: come si svolge la semifinale

Due manche e due eliminazioni nella semifinale di X Factor 2024. Durante la prima manche, i concorrenti saranno accompagnati da una intera l’orchestra, l’Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi tra cui, tra gli altri, archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole. Al termine di questa manche, il concorrente più votato guadagnerà immediatamente il pass per la finalissima. Al termine della seconda manche, ci sarà un doppio verdetto: il meno votato sarà subito eliminato, il penultimo e terzultimo andranno al ballottaggio davanti ai giudici.

Inediti X Factor 2024, classifica Spotify/ Francamente prima, Mimì spacca con la canzone di Madame

Per la semifinale di X Factor 2024, Achille Lauro ha assegnato Can’t Help Falling In Love di Elvis ai Patagarri, Almeno tu nell’universo di Mia Martini a Les Votives, Caruso di Lucio Dalla a Lorenzo Salvetti. Francamente, unica concorrente di Jack La Furia, canterà Per Elisa, scritta da Franco Battiato e cantata da Alice. Manuel Agnelli, invece, ha assegnato Strange Fruit di Billie a Mimì e My Way di Frank Sinastra ai Punkcake. Nella seconda manche, invece, I Patagarri canteranno Splendido Splendente di Donatella Rettore, Les Votives si esibiranno sulle note di Crazy di Gnarls Barkley; Lorenzo Salvetti canterà Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni; Pink Pony Club di Chappell Roan è la canzone che porterà sul palco Francamente mentre Mimì e i Puncake si esibiranno rispettivamente sulle note di The Thrill Is Gone di Raye e Gift Horses degli Idles.

Come vedere in diretta streaming X Factor 2024

La semifinale di X Factor 2024 può essere seguita in diretta televisiva su Sky e in diretta streaming su NOW. Sia per la diretta televisiva che per quella streaming è necessario sottoscrivere un abbonamento con Sky o con Now. Per vedere, invece, in chiaro la semifinale di X Factor 2024 è possibile aspettare la messa in onda della replica il martedì alle 21.30 su Tv8 sia in diretta televisiva che in diretta streaming Tv8.it, sito del canale.