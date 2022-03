Giorgia Venturini è incinta di Marco De Santis/ “Sole Tea dopo morte di mia mamma…”

Giorgia Venturini annuncia di essere in dolce attesa di una bambina che nascerà nell’estate 2022. Presumibilmente ad agosto. Conduttrice di “X-Style”, il magazine settimanale di Canale 5, la 38enne di Rimini si era fatta conoscere partecipando a “L’isola dei Famosi” nel 2019.

Successivamente ha poi lavorato in altri importanti programmi Mediaset, come “Quarta Repubblica”, “Matrix” e “Tiki Taka”, confermando il suo talento e conquistando sempre di più il pubblico televisivo.

Quella della maternità è una gioia grande che permette alla Venturini di lasciarsi alle spalle un momento non facile della sua vita. “Dopo il dolore più grande – confida Giorgia – la gioia più bella… arriva Sole Tea. Ho scoperto di essere incinta il giorno del compleanno di mia mamma, mancata un anno fa, e mi hanno detto che era una femmina il giorno dell’anniversario della sua morte, il 3 marzo. Lei avrebbe voluto una nipotina e non credo che sia un caso“.

Il papà della piccola in arrivo è Marco De Santis, con cui Giorgia si sposerà a breve. Per la precisione, il 19 giugno 2022. Nozze con il pancione dunque, per celebrare l’amore in tutte le sue meravigliose sfumature! E’ la stessa conduttrice ad aver svelato su Chi: “Matrimonio religioso e poi un ricevimento in una villa sull’Appia antica. Sarò una sposa con il pancione”. Il compagno è un imprenditore nel campo della logistica e trasporti con il quale la Venturini fa coppia da alcuni anni, “seppur con in nostri alti e bassi e le nostre crisi”, ha confidato Giorgia.

