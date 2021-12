Giorgia Venturini ha un fidanzato?/ La conduttrice tace, regna il mistero

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere, anche dal punto di vista caratteriale, Giorgia Venturini grazie alla sua partecipazione a “L’isola dei famosi“, avvenuta nel 2019. Prima del reality lei era stata una delle concorrenti di “Saranno Isolani“, grazie a cui si era poi guadagnata l’approdo in Honduras. Grazie a questa esperienza la 38enne (è nata a Novafeltria, in provincia di Rimini nel 1983) aveva dimostrato grande determinazione e l’intento di guadagnarsi un posto nel mondo dello spettacolo.

Giorgia Venturini assistente di Silvio Berlusconi?/ "Al posto di Licia Ronzulli..."

A distanza di tempo l’obiettivo sembra essere pienamente riuscito. In seguito, infatti, è stata ospite fissa a “Tiki Taka“, nel periodo in cui il programma di Italia Uno era condotto da Pierluigi Pardo. Successivamente è stata opinionista di “Matrix“, ma la svolta vera e propria nella sua carriera è arrivata qualche tempo dopo grazie a un incarico che le sta permettendo di mostrare quanto sia telegenica, oltre che di sfruttare la sua passione per la moda: è infatti diventata conduttrice di “X Style“, in onda in seconda serata su Canale 5.

Taylor Mega denuncia Giorgia Venturini/ In “guerra” per le presunte avances all'Isola

Giorgia Venturini ha un fidanzato? Diversi i flirt che le sono stati attribuiti

Nonostante abbia ormai raggiunto la popolarità, Giorgia Venturini non ama particolarmente parlare della sua vita privata. Già prima di diventare famosa, aveva avuto modo di farsi conoscere per due frequentazioni “importanti”, con Silvio Berlusconi e l’ex consigliera di Regione Lombardia Nicole Minetti.

In passato si è passato di un suo flirt con Vladimir Doromin, ex compagno di Naomi Campbell, e con Leonardo Di Caprio, ma in entrambi è arrivata una smentita da parte della diretta interessata. Nel 2015 è stata invece legata a un imprenditore di nome Marco, ma questo legame sarebbe finito da tempo. Almeno ufficialmente quindi la conduttrice è single e in attesa di conoscere il grande amore.

Giorgia Venturini/ “Non so quanto costino le mie tet*e, me le hanno regalate...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA