Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani si sono lasciati/ “L’addio dopo 4 anni insieme”

Se Deborah Compagnoni ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Alessandro Benetton, Nicole Minetti è tornata single. Ad annunciare entrambe le novità amorose è il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana. La Minetti avrebbe infatti chiuso la sua relazione con l’imprenditore Giuseppe Cipriani; ecco quanto si legge sulla rivista.

“Dopo 4 anni di liason è finita la storia d’amore tra Nicole Minetti e il manager Giuseppe Cipriani. – e non è tutto – Nicole ha fatto le valigie e ha lasciato la dimora che condivideva con l’imprenditore. Inoltre, dallo scorso luglio, ha silenziato i social”. Nicole avrebbe dunque deciso anche di lasciare per un po’ i social, probabilmente per dedicarsi totalmente a se stessa dopo la delusione per la fine di questa lunga storia d’amore.

Nicole Minetti e la risposta alle indiscrezioni su Zaniolo

Solo qualche tempo fa, Nicole Minetti è finita al centro del gossip per una presunta relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. La 35enne, come poi riportato da Il Messaggero, ha però prontamente smentito la notizia attraverso una nota stampa, definendola ‘strampalata’.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni in merito: “Invito a non dare ulteriore seguito alle eventuali affermazioni che dovessero comparire col mio nome sui social network, preannunciando che darò mandato ai miei legali perché mi tutelino nelle sedi più opportune nei confronti di chi continua a spacciarsi per me, oltre che nei confronti di quanti dovessero ancora pubblicare notizie lesive del mio onore e della mia reputazione”, ha tuonato qualche tempo fa la Minetti.

