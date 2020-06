Giorgio De Stefano, fidanzato Silvia Provvedi/ Lei: “l’uomo che mi ha donato il sole”

Giorgio De Stefano è diventato papà della piccola Nicole. Il fidanzato di Silvia Provvedi sta vivendo la sua paternità nella più totale riservatezza esattamente come sta facendo con la compagna Silvia. Una storia d’amore, quella tra Giorgio De Stefano e Silvia Provvedi, iniziata poco prima che Silvia entrasse nella casa del Grande Fratello Vip insieme alla sorella Giulia. Giorgio De Stefano, imprenditore milanese di origini calabresi, è riuscito a conquistare il cuore di Silvia con il sorriso e la leggerezza. Entrato nella vita della Provvedi dopo la fine della sua storia con Fabrizio Corona, Giorgio è riuscito a curare le ferite del cuore di Silvia e a farla innamorare nuovamente. “Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”, ha raccontato Silvia parlando del compagno che continua a tenere lontano dai riflettori.

GIORGIO DE STEFANO, FIDANZATO SILVIA PROVVEDI: “MI HA CONQUISTATO CON IL SORRISO”

Giorgio De Stefano e Silvia Provvedi stanno vivendo il momento più bello della loro vita. La coppia, nei prossimi mesi, potrebbe anche convolare a nozze, ma per ora, si gode la felicità per la nascita della piccola Nicole. Silvia, durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, aveva confessato il desiderio di avere presto un figlio. Un sogno che ha realizzato con il compagno Giorgio che l’ha conquistata sia per l’aspetto estetico, ma anche per la sua capacità di farla sorridere. “Ho incontrato una persona che mi ha rapito il cuore, oltre ovviamente alle qualità estetiche, è molto più profondo questa amore, è un uomo estremamente presente. La prima cosa che mi ha colpito di lui è quanto mi facesse ridere, mi mancava la leggerezza”, ha dichiarato Silvia che, ora, insieme a Giorgio, è pronta a vivere l’avventura più bella della sua vita.



