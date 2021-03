Giorgio Lamberti ricoverato per Covid/ Ex nuotatore choc: “É un virus maledetto”

Mondo del nuoto al fianco di Giorgio Lamberti, che sta giocando la sua gara più difficile. Il campione bresciano infatti è risultato positivo al Covid-19 e le sue condizioni di salute sono peggiorate al punto da dover richiedere il ricovero in ospedale, in sub intensiva. «Questa è la mia vasca più dura», ha rivelato il 52enne ai microfoni del Tg1.

Primo nuotatore italiano maschile a vincere una medaglia d’oro in un campionato mondiale, Giorgio Lamberti si trova attualmente agli Spedali Civili di Brescia, tra le zone più colpite da questa terza ondata di contagi da Covid-19, e per poter rispondere alle domande del giornalista ha dovuto abbassarsi la mascherina dell’ossigeno che lo aiuta nella respirazione.

GIORGIO LAMBERTI: “IL COVID É UN VIRUS MALEDETTO”

«Gareggiare per un titolo mondiale è una cosa, lottare per la vita è tutt’altro», ha confessato Giorgio Lamberti ai microfoni del Tg1, sottolineando poco dopo: «Questo virus è maledetto, ti arriva addosso e non te ne accorgi. Io ho perso degli amici. Questa è la vasca più complicata e bisogna passarla senza mai mollare, in progressione, fino all’ultima bracciata». Inserito nella Hall of fame internazionale nel 2004, Giorgio Lamberti è stato uno dei grandi protagonisti del movimento nuoto nostrano, nonchè uno degli atleti più competitivi a livello internazionale. Tantissimi i messaggi di affetto e di vicinanza sui social network per sostenerlo in questa difficile battaglia…



