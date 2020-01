Giorgio Locatelli/ La proposta: “Sposami e mangeremo pastina in brodo”

Giorgio Locatelli è uno dei giudici di Masterchef 9, il cooking show di successo. Tutto pronto per la quinta puntata in onda giovedì 16 gennaio 2020 in prima serata su Sky Uno che vedrà lo chef Locatelli giudicare con i colleghi Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri i piatti dei concorrenti in gara. Durante la quarta puntata, lo chef stellato ha più volte bacchettato i concorrenti, complimentandosi però con il piatto di Francesca preparato per il Pressure Test. “La presentazione è bella, un gran buon bilanciamento” ammette Giorgio Locatelli giudicando il piatto di Francesca. Ma non finisce qui, visto che nella prova in esterna ne ha una per tutti i concorrenti richiamati all’attenzione “Immaginate cosa succederebbe se io propongo un menu e poi vado a servire piatti diversi ai clienti dicendo ‘scusate mi sono sbagliato coi tempi”.

Giorgio Locatelli e la pastina in brodo: “siamo anime gemelle”

Immancabili i commenti sui social verso Giorgio Locatelli, che si conferma uno dei giudici più apprezzati di quesa nona edizione di Masterchef Italia. Durante una delle prove della quarta puntata che ha visto i concorrenti confrontarsi con il brodo, una utente fa una vera e propria proposta allo chef stellato: “Locatelli ha detto che gli piace la pastina in brodo e ho avuto la conferma del fatto che siamo anime gemelle. Sposami e mangeremo sempre pastina sul divano con il plaid e i gatti. #MasterChefIt #locatelli”. Un altro utente, invece, fa un commento sul suo look: “Chef #Locatelli l’occhiale che hai scelto per l’esterna è tanto scuro, c’è poca luce per quella lente #MasterChefIt”, mentre c’è chi prende spunto dall’inglese di Locatelli per citare anche uno dei concorrenti del GF VIP 4: “Andrea Denver io te lo dico, tollero poco perfino #Locatelli quando parla in inglese a #MasterChefit figuriamoci te al #GFVIP”.

