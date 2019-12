Giorgio Locatelli/ “Mia moglie Plaxy è la mia fonte di ispirazione” (Masterchef Italia)

Giorgio Locatelli è uno dei giudici di Masterchef Italia 2o20, il talent show culinario in onda su Sky Uno. Durante la prima puntata della nona edizione il nuovo giudice è stato protagonista di un momento davvero divertente. Una delle concorrenti del talent culinario durante la presentazione al pubblico e la prima prova ai fornelli si è lasciata scappare un complimenti su Locatelli: “che bello… Ma sa che lei è proprio bello?” guardandolo con occhi dolci. La replica degli altri due giudici Bruno Barieri e Antonino Cannavacciuolo non è tardata arrivare creando così un siparietto davvero divertente. Se Barbieri ha ironicamente chiesto: “solo lui eh?”, Cannavacciuolo ha sottolineato da subito: “no no fermi, il bello è lui?”. I complimenti della concorrente hanno imbarazzato lo chef stellato, che poco dopo per cercare di rimediare ha detto: “io anche con le mie colleghe parlo dello chef Locatelli, piace perché è visto come un signore”.

Giorgio Locatelli chef: ecco perchè ho accettato Masterchef

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Giorgio Locatelli ha raccontato cosa l’ha spinto ad accettare la proposta di MasterChef dove ricopre il ruolo di giudice: “a “MasterChef” lavorano 140 persone! Quando me l’hanno proposto ho accettato subito perché per me, che sono andato via dall’Italia a 19 anni dopo il servizio militare, è un riscatto, un onore e un riconoscimento. Ho lavorato in Svizzera, poi al Savoy di Anton Edelmann a Londra, dove mi sono fatto le ossa. Nel 1990 mi sono trasferito a Parigi ricominciando da capo…”. Una carriera straordinaria quella delle chef che con il suo ristorante di Londra ha ricevuto una Stella Michelin, un riconoscimento davvero importante: “sì, ma in Italia lo sapevano in pochi. I miei genitori sono sempre stati molto schivi, non hanno mai sventolato sotto il naso a nessuno la mia Stella Michelin. Ora la gente ferma mia mamma Pinuccia per strada e lei mi racconta: “Il mio parrucchiere non mi fa più storie se devo cambiare il giorno dell’appuntamento”.

Giorgio Locatelli: “mia moglie Plaxy è la mia fonte di ispirazione”

Lo chef durante l’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha anche parlato dei concorrenti di Masterchef: “di loro ammiro perché hanno messo la vita in “pausa” per inseguire il sogno di diventare chef. I sogni sono tutto”. Il ruolo di giudice a Masterchef 9 segna così il ritorno in Italia di Giorgio Locatelli che non nasconde di avere un sogno nel cassetto: “aprire un ristorante sul mare in Sicilia o in Puglia sarebbe un bel sogno. Ma i miei due locali mi danno già abbastanza filo da torcere. Al momento la cosa non rientra nei miei progetti immediati”. Infine Locatelli ha parlato della moglie Plexy considerata la sua fonte di ispirazione nella vita di tutti i giorni: “spesso cucina lei per me e io mangio qualsiasi cosa. Mia madre dice che sono l’unico uomo dei Locatelli che non si lamenta: amo quando la gente mi dedica il suo tempo ai fornelli e dopo il pasto non mi chiede il conto”.



