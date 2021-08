Giorgio Lopez, quello sfogo sul vaccino anti Covid/ “Risulta che l’ho già fatto ma…”

Dopo la notizia della morte di Giorgio Lopez sono tornate d’attualità le dichiarazioni polemiche che aveva rilasciato su Facebook con un post del 27 luglio. Solo qualche giorno fa, dunque, il grande doppiatore, noto anche per essere il fratello di Massimo Lopez, spiegava di essere affetto da alcune patologie, senza però specificare le malattie contro cui combatteva, ma soprattutto lamentava di non essere riuscito a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. «Ridicoli. A parte che con le patologie che ho avrei dovuto farlo da mesi il vaccino. Ora addirittura risulta che l’ho già fatto. Siamo su scherzi a parte», aveva scritto Giorgio Lopez. Considerando l’età (74 anni) e il fatto che avesse queste non meglio precisate patologie, risulta strano che non fosse stato già vaccinato.

GIORGIO LOPEZ, MORTO FRATELLO DI MASSIMO/ Cause, malattia "Era affetto da patologie…"

Quando una utente commentando il post gli faceva notare che doveva allora risultare il fascicolo con la firma, lui ha risposto: «Io reclamo. Ma lo stato è confusionale». Ad un utente che invece si mostrava stupito per il fatto che non avesse ancora ricevuto il vaccino, ha risposto invece: «Ahimè è così».

GIORGIO LOPEZ, L’ULTIMO POST SU FACEBOOK…

Proprio sotto i messaggi di dolore di amici, colleghi e fan che compaiono sulla sua pagina Facebook compare il suo ultimo post. Uno sfogo pieno di rabbia per una vicenda molto strana. Stando a quanto raccontato da Giorgio Lopez non aveva ancora ricevuto il vaccino anti Covid, ma risultava invece il contrario, cioè che si era già vaccinato. Lamentava, quindi, di essere rimasto “scoperto”, pur avendone diritto sia per l’età che per le patologie sofferte. Un post che ha lasciato all’epoca senza parole i suoi fan, visto che riportava una vicenda che ha dell’incredibile e che è a dir poco strana. Ora però non è il momento delle polemiche per la famiglia di Giorgio Lopez, ma purtroppo quello del dolore per la sua morte. Unanime il cordoglio, non solo del mondo dello spettacolo, per un artista forte poco noto al grande pubblico, ma di cui tutti abbiamo sentito almeno una volta la voce, visto che era un grande doppiatore.

