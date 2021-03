Giorgio Lupano/ “Fidanzata? Non vedo nel mio futuro il matrimonio o la convivenza”

Se sul piccolo schermo è ben noto e molto apprezzato dal pubblico, ben poco si sa della vita privata di Giorgio Lupano. L’attore, celebre soprattutto per il ruolo di Luciano Cattaneo ne Il Paradiso delle Signore, ha 51 anni e un curriculum molto vasto alle spalle, ma se andiamo a scavare nella sua vita privata è difficile fare il nome di una fidanzata. Negli anni gli sono stati attribuiti molti flirt, come quello con Erica Banchi che, tuttavia, è stato poi smentito da entrambi.

CAROSELLO CAROSONE, RAI1/ Anticipazioni: gli anni difficili di Renato Carosone...

D’altronde, la mancanza di gossip sull’attore nasce da una decisa volontà di Lupano di tenere i suoi affetti ben lontani dalla sua vita professionale, cose che, a suo dire, potrebbe rendere meno credibile il suo lavoro di attore. È per questo che è restio a parlare di fidanzate e amori anche se, qualche tempo fa, qualche dichiarazione di questo tipo l’ha comunque rilasciata.

Valentina Persia/ Riuscirà a mettersi in gioco alla soglia dei suoi 50 anni? (Isola dei famosi)

Giorgio Lupano è single? “Non vedo davanti a me il matrimonio”

Nel 2019, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Visto Tv, Giorgio Lupano ha ammesso di essere single: “In questo momento però sono single. Non so come vedo il mio futuro sentimentale. Certo non vedo davanti a me il matrimonio e neppure una convivenza”, ha spiegato in quell’occasione. Inoltre ha precisato: “Il concetto di famiglia secondo me è un po’ sopravvalutato, i giovani devono essere indipendenti, autonomi, cercare di staccare il cordone ombelicale dalla famiglia”.

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo/ Ha "un sassolino nella scarpa" e vuole toglierselo all'Isola dei Famosi 2021...

© RIPRODUZIONE RISERVATA