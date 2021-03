Giorgio Manetti: “All’Isola dei Famosi non mi vogliono”/ “Temono che possa vincere..”

Giorgio Manetti parteciperebbe volentieri all’Isola dei Famosi, ma secondo l’ex cavaliere di Uomini e Donne, ci sarebbe qualcosa che bloccherebbe il suo sbarco in Honduras. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, Giorgio Manetti che continua ad essere molto seguito sui social dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, parlando dell’Isola dei Famosi, ha detto: “Non mi vogliono all’Isola. C’è qualcosa che blocca la mia partecipazione”.“Temono che io possa vincere a mani basse. Nemmeno la possibilità di un provino mi è stata data. Avrei preferito incassare un no che il silenzio”. Quello di Manetti appare un vero e proprio sfogo. L’ex cavaliere del trono over, infatti, tra tutti i reality, avrebbe detto volentieri sì all’Isola di Ilary Blasi.

GIORGIO MANETTI PENTITO DI AVER DETTO NO AD ALFONSO SIGNORINI

Il nome di Giorgio Manetti è stato accostato anche al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che ha intrattenuto il pubblico di canale 5 per quasi sei mesi. L’ex cavaliere sperava di poter avere una possibilità con l’Isola dei Famosi 2021, ma ad oggi, riconosce di essersi pentito di aver detto no al padre di tutti i reality. “Sono pentito di aver detto no ad Alfonso Signorini”. Sempre ai microfoni di Nuovo Tv, lo stesso Manetti aveva spiegato di non essere interessato a vivere l’esperienza della casa del Grande Fratello, ma che avrebbe volentieri vissuto l’esperienza da naufrago avendo ammirato l’avventura di Raz Degan. “È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”, aveva detto.

