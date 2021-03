Isola dei Famosi 2021, eliminato e pagelle/ Akash fuori, Ilary tra gaffe e attacchi

Isola dei Famosi 2021, le pagelle della terza puntata

Serata di sfide e di testa a testa all’Isola dei Famosi 2021. La terza puntata condotta da Ilary Blasi va avanti tra prove di forza e di equilibrio ma anche tra immancabili gaffe. La protagonista? Ovviamente lei: la conduttrice. La sua ironia, il suo sarcasmo sono il vero motore di questa edizione, ecco perché anche le gaffe (come quella eclatante commessa questa sera) sono più che perdonate. VOTO 8.

Sta carburando invece Tommaso Zorzi che, puntata dopo puntata, riesce ad uscire meglio di quella precedente. Peccato per il mancato confronto-risposta con Akash Kumar, trattato invece con parole gentili e affettuose. VOTO 6. Iva Zanicchi ondeggia tra frasi fatte e allusioni piccanti, ci aspettiamo qualcosa in più da una regina come lei. VOTO 5,5. Lo studio nella terza puntata si è arricchito della sfrenata Elettra Lamborghini che deve, tuttavia, ancora ambientarsi. VOTO 6.

Puntata alimentata da tante prove ma da pochi attriti e confronti accesi. L’unico ad aver creato parecchia discussione è Akash Kumar, che è riuscito ad irritare anche Ilary Blasi ed Elettra Lamborghini. La su avventura si è conclusa ma di certo farà ancora parlare di sé: in bene o in polemica? VOTO 6. Si salva Angela Melillo dal televoto ma rimane poco presente durante la puntata. VOTO 6. Il gruppo l’ha eletta leader ‘naturale’ dei Rafinados, ma sappiamo che Elisa Isoardi può dare molto più di così. VOTO 6,5. Ancora anonima e poco presente Drusilla Gucci in puntata. VOTO 5. Torna dopo l’infortunio e regala un po’ d’allegria Roberto Ciufoli. VOTO 6,5. Inizia invece ad entrare in partita Miryea Stabile e regala al suo gruppo l’immunità. VOTO 6,5. Daniela Martani viene invece scaricata dal suo gruppo e quasi riacquista nuova linfa nei Rafinados. Vedremo se riuscirà a dare di più al programma. VOTO 6.

Pagelle e nominati della terza puntata Isola dei Famosi

Arrivando al gruppo dei Burinos all’Isola dei Famosi, Awed e Beppe Braida ci regalano sorrisi tra battute e due di picche. VOTO 6,5 per entrambi. Romantico Gilles Rocca che utilizza ogni spazio libero per salutare la sua fidanzata Miriam. Inoltre si riconferma il leader ‘naturale’ del gruppo. VOTO 6. Continua ad essere una delle protagoniste indiscusse Vera Gemma, VOTO 7. Mostra già segni di cedimento, invece, Francesca Lodo. VOTO 5,5. Non ne mostra affatto Paul Gascoigne, carico come una molla e pronto a regalare sempre una risata al pubblico a casa. VOTO 7. Sta mostrando grande forza Valentina Persia, VOTO 6,5, ma chi potrebbe rivelarsi una vera sorpresa per il programma è Brando Giorgi. Forte e pronto a dire la sua, potrebbe scatenare un bel po’ di scontri nel gruppo, e questo ci piace. VOTO 8. I nominati di questa settimana sono proprio Brando Giorgi e Francesca Lodo. Giovedì 25 marzo scopriremo il nuovo eliminato.



