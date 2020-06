Giorgio Manetti contro Gemma Galgani e Sirius/ “Cosa non si fa per la pagnotta…”

Pubblicità

Giorgio Manetti si scaglia contro Gemma Galgani e in particolare la sua storia con Sirius, nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne. «Se fosse stata una cosa successa al di fuori dei teleschermi, sarebbe un altro discorso. Fuori una storia così può anche essere normale, ma io chiuderei con una frase lapidaria “cosa non si fa per la pagnotta”», ha dichiarato ai microfoni di Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5. Il Gabbiano, come il pubblico ha imparato a conoscere l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, nutre quindi dei dubbi sull’autenticità di questo flirt. «Ormai è lì da dieci anni. Ma l’amore se capita, deve capitare per caso. Più lo cerchi e meno lo trovi, non ha senso», ha aggiunto Giorgio Manetti, evidenziando il fatto che «una persona normale ha molte meno possibilità di trovare l’anima gemella, a meno che non esca ogni sera per locali». Quindi, Gemma Galgani avrebbe potuto trovarla vista la popolarità acquisita a Uomini e Donne, eppure finora non l’ha trovata.

GIORGIO MANETTI E LA STORIA TRA GEMMA GALGANI E SIRIUS

Secondo Giorgio Manetti tra Gemma Galgani e Sirius “gatta ci cova”. «È uno sbocco naturale, indipendentemente da quello che fai. Ma non voglio mettere bocca in questa situazione, perché se ne è parlato abbastanza». L’ex cavaliere di Uomini e Donne non vuole andare oltre perché sente di aver già dato «troppa importanza» alla questione relativa alla donna che ha frequentato per qualche tempo grazie al programma di Maria De Filippi. E quindi conclude con la sua considerazione: «Per me è difficile credere ad una cosa televisiva così, magari fuori dagli studi può essere anche accettabile. Nello studio televisivo mi sembra molto difficile, ma poi tutto può essere ovviamente». Infine, ha rivelato un retroscena su Temptation Island Vip che riguarda proprio Gemma Galgani: «Io avevo proposto la mia partecipazione già quando stavo uscendo con Gemma. Lo proposi alla redazione e non fui manco preso in considerazione, quindi per me è un discorso chiuso». Come è chiuso il discorso Gemma Galgani: «Convivo con la mia compagna sulle colline di Firenze».



