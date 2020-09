Giorgio Manetti contro Gemma Galgani/ “Film già visto, stesse scene da 10 anni”

Giorgio Manetti torna a parlare della ex compagna Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne. Il gabbiano, a pochi giorni dalla ripartenza della nuova stagione del dating show di successo condotto da Maria De Filippi, torna alla carica pugnalando ancora una volta la dama. In particolare il cavaliere si sofferma sugli ultimi eventi che hanno coinvolto Gemma: la conoscenza con Nicola Sirius e il possibile lifting al viso a cui la donna sarebbe ricorsa quest’estate. “E’ un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni” ha detto Manetti durante un’intervista telefonica rilasciata a Libero parlando della conoscenza tra Nicola Sirius di 26 anni e Gemma di anni 70. Una storia che sembrerebbe già essere arrivata al capolinea stando alle anticipazioni trapelate dalla prime registrazioni del programma. Un vero e proprio fuoco di paglia quello vissuto dalla dama che in passato ha sofferto davvero tanto per il suo Giorgio. In realtà anche la storia tra Gemma e Giorgio non è mai decollata, anzi si è conclusa davvero male visto che l’uomo ha deciso di abbandonare il programma. Gemma, invece, nonostante il dolore ha preferito restare nel programma cercando così l’amore della sua vita.

Giorgio Manetti: “Gemma rifatta? Staremo a vedere”

Giorgio Manetti ha commentato non solo la vita sentimentale di Gemma Galgani di Uomini e Donne, ma anche il gossip scatenatosi negli ultimi giorni circa un possibile ricorso alla chirurgia estetica da parte della dama. “I ritocchi (presunti) di Gemma? Staremo a vedere alla prima puntata” – ha detto il gabbiano che nelle sue dichiarazioni non risparmia davvero nessuno. L’ex cavaliere del Trono Over, infatti, si è soffermato anche sulla rivalità tra Valentina e Gemma precisando: “è anche questo un copione. Se devi ripetere sempre le stesse cose diventa un po’ ripetitivo”. Proprio per questo motivo Manetti ha deciso di lasciare il programma con la consapevolezza che: “l’amore impossibile trovarlo dopo 10 anni. Quando ero in quello studio non recitavo, ero me stesso. Portavo una filosofia di vita mia, diversa, avevano un dialogo con il pubblico da casa. Forse ho lasciato un segno nel pubblico che mi seguiva”. Oggi l’ex cavaliere quell’amore l’ha trovato visto che è felicemente fidanzato e convive a Firenze con la sua donna: “viviamo insieme qui nei pressi di Firenze”.



