Giorgio Manetti e Federico Nicotera di Uomini e Donne scartati al Grande Fratello?/ “E non solo”: lo scoop

Uomini e Donne, Giorgio Manetti si è candidato per il Grande Fratello ma è stato scartato?

Mentre il Grande Fratello annuncia il suo primo concorrente ufficiale, sul web continuano a diffondersi indiscrezioni sul cast della nuova edizione del reality. Nel particolare spuntano i nomi di alcuni volti noti che ‘non ce l’avrebbero fatta’ ad entrare nella Casa, e che dunque sarebbero stati scartati. È l’esperto di gossip Amedeo Venza ad aver lanciato una rubrica in cui rivela i nomi dei Vip che sarebbero stati provinati e non scelti dalla produzione, e tra questi noti ne spuntano due del mondo di Uomini e Donne.

Il primo è quello di Giorgio Manetti, storico cavaliere del trono Over che da anni è però lontano dallo studio di Canale 5. Il GF gli avrebbe detto no, eppure lo stesso Manetti in varie occasioni ha smentito la volontà di partecipare al reality; che abbia cambiato idea quest’anno?

Anche Federico Nicotera di Uomini e Donne scartato dal Grande Fratello?

L’altro nome che fa Venza è quello dell’ex tronista Federico Nicotera, protagonista nella scorsa stagione di Uomini e Donne. Per chi non lo ricordasse, Federico ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino alla sua scelta, ricaduta sulla corteggiatrice Carola Carpanelli. I due però proprio di recente hanno annunciato la loro rottura. A quanto pare, Federico avrebbe voluto intraprendere un’altra avventura televisiva ma le cose non sono andate come sperava.

Non è tutto: tra i nomi fatti da Venza, che sarebbero dunque stati scartati dal Grande Fratello, ci sono anche quelli di Eva Henger e Francesca Cipriani. Quest’ultima, che ha già partecipato due volte al GF, ha però smentito l’indiscrezione, dichiarando di non aver mai sostenuto il provino.

