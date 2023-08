Giorgio Manetti: “Io e Anna Tedesco insieme? È un’amica”/ “Tornare a Uomini e Donne? Tutto può succedere ma…”

Giorgio Manetti pronto a tornare a Uomini e Donne? Lui fa chiarezza

Giorgio Manetti torna a far parlare di sé. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, da anni lontano dal programma, continua ad essere ricordato e seguito dal pubblico di Canale 5. È per questo motivo che le dichiarazioni fatte in una recente intervista a Tag24 hanno in breve tempo fatto il giro del web. Dopo aver parlato del possibile addio di Gemma Galgani al programma il prossimo anno, e aver lanciato un attacco a Tina Cipollari, Manetti ha parlato anche di un suo possibile ritorno nel programma.

Tina Cipollari replica alle accuse di Giorgio Manetti: "Irriconoscente"/ "Apprezzo giusto il coraggio"

“Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. – ha spiegato l’ex cavaliere sul suo ritorno – Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non darei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere”.

Giorgio Manetti, flirt con l’ex dama di Uomini e Donne Anna Tedesco? La verità

Come già ammesso in altre occasioni, Giorgio Manetti non ha al momento alcun interesse a tornare nel parterre di Uomini e Donne, nonostante al momento sia single. Manetti ha voluto infatti anche smentire le voci di un suo presunto flirt con l’ex dama Anna Tedesco, con la quale proprio a Uomini e Donne aveva avuto una breve frequentazione. “Anna Tedesco è sempre stata un’amica per me. – ha spiegato, raccontando il motivo degli scatti apparsi sul web che li vedevano insieme – L’ho rivista in occasione di un evento a Sanremo e mi ha fatto piacere. Ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo per prenderci un drink ma le occasioni sono poche”.

Giorgio Manetti cambia idea su Tina Cipollari: "È una bulla"/ "Cacciata da Uomini e Donne? Limite superato"

LEGGI ANCHE:

Giorgio Manetti, estate da single e impegni/ L'ex Uomini e Donne annuncia il nuovo appuntamento con i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA