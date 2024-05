Giorgio Manetti: la svolta dopo l’addio a Gemma Galgani é “Respirando”/ Il singolo dell’ex Uomini e donne

Dopo l’iconico addio a Gemma Galgani in una lettera indirizzatale in uno speciale TV di addio andato in onda a grande richiesta per i fan di Uomini e donne, Giorgio Manetti torna al centro dell’attenzione mediatica. Stavolta, “il gabbiano” fa parlare di sé e questa volta non è per un nuovo gossip.

Giorgio Manetti prepara il nuovo singolo al rilascio

Dopo il brano “Respirando”, pubblicato di recente e più precisamente nel 2023, Giorgio Manetti conosciuto anche come lo storico gabbiano del trono over di Uomini e Donne, ha reso di dominio pubblico il videoclip della sua nuova canzone, “Rotola l’estate” che canta in duetto con Giusy Mercury.

Contrariamente a chi lo vorrebbe prossimo ad un ritorno in TV magari nello studio di Uomini e donne che lo ha reso popolare, Giorgio Manetti non sembra intenzionato a sfruttare l’occasione già concessa ad altri protagonisti al dating show come Armando, Incarnato, Roberta Di Padua.

Giorgio Manetti rompe il silenzio mediatico, dopo l’esperienza vissuta a Uomini e donne

“Per quanto riguarda il programma, ho la mia opinione da spettatore. Non capisco perché certi personaggi devono tornare a fare che? A dimostrare che? Cioè è un altro programma”, ha ammesso Giorgio Manetti il suo punto di vista a Tag24, intervistato anche a margine della svolta vissuta lontano da Uomini e donne.

Relativamente al curioso caso dell’ex Gemma Galgani, “il gabbiano” sostiene che lei sia beneficiaria di un trattamento speciale in casa Mediaset, complice il beneplacito della conduttrice e produttrice di Uomini e donne al fine di assicurarsi un rilevante volume di ascolti a proprio beneficio.











