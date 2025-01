Sembra passato un secolo da quando Giorgio Manetti era uno dei corteggiatori di Uomini e Donne. Tina Cipollari lo aveva soprannominato ‘gabbiano’ e da lì in poi è nata la loro amicizia che si è protratta col tempo, con buona pace di Gemma Galgani che ha sempre sofferto il loro rapporto. Ora in un’intervista a SuperGuidaTv.it l’ex corteggiatore ha commentato l’entrata in scena del trono di Tina Cipollari.

“Tina Cipollari? Non andrei a corteggiarla”: e continua col dire che sono molto amici e che possono tranquillamente sentirsi telefonicamente. È contento, comunque, che abbia deciso di rimettersi in gioco dopo la separazione dall’ex Kikò e la fine della sua storia con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Sicuramente il suo trono saprà catalizzare ancora di più l’attenzione del pubblico sul programma di Maria De Filippi, che segue sempre con grande trasporto le vicende sentimentali di dame, cavalieri e ovviamente i vari tronisti.

Giorgio Manetti è stato chiaro nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.it: gli fa piacere che il pubblico spera sempre in un suo ritorno nello studio di Uomini e Donne, ma ciò non avverrà perché come ha ripetuto nel corso degli anni “non mi troverei a mio agio”. La sua storia con Gemma Galgani, però, ha fatto sognare milioni di fan e in pochi si ricordano che erano in grado di conquistare da soli più di tre milioni di spettatori andando in prima serata.

A proposito di Gemma Galgani il suo ex non ci è andato piano nel commentare la decisione di rimanere nel programma nonostante ci stia da quando è stato partorito il Trono Over: “Rimarrà lì fino ai 90 anni”. Tra pochi giorni la dama veterana compirà gli anni, ben 75 anni, e Giorgio è sicuro che rimarrà nel parterre femminile come minimo per altri dieci anni. Forse solo quando ne avrà novanta si deciderà a gettare la spugna. Ma il pubblico sa che Gemma non vuole arrendersi ed è ancora alla ricerca dell’amore vero. Sembrava che le cose stessero andando bene con Fabio, nei mesi scorsi, ma poi è arrivata la rottura. Nei giorni scorsi lui si è baciato con un’altra dama e ovviamente la reazione di Gemma non si è fatta attendere.

